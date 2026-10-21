Пенсіонерки гуляють вулицею міста. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсіонерам варто вчасно звертатися за оформленням фінансових виплат, адже від дати подання заяви залежить, чи не втратить людина гроші за кілька місяців. Закон передбачає певний часовий ліміт, по завершенню якого період настання пенсійного віку ролі не грає. Тому бажано не затягувати своє звернення до контролюючого органу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українці можуть залишитися без кількох пенсійних виплат.

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Терміни подання заяви до ПФУ

Як тільки людина досягла пенсійного віку, вона повинна подати заяву для призначення виплат. Якщо звернутися протягом трьох місяців, фінансове забезпечення почнуть нараховувати з наступного дня після настання відповідного віку.

"Якщо звернення надійшло пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня звернення", — уточнили на офіційному сайті ПФУ.

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Тобто важливо не затягувати з поданням заяви, інакше можна втратити виплати за кілька попередніх місяців. Компенсація в такому випадку не передбачена. Необхідно слідкувати за датами і вчасно приходити з документами до територіального відділення Пенсійного фонду.

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Чи перерахують пенсії з 1 листопада

Раніше ми розповідали, чи зміниться суми пенсійного забезпечення в Україні з 1 листопада 2026 року. Найближчим часом індексувати виплати не планують, оскільки перерахунок уже здійснили у березні та квітні.

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Водночас деякі категорії отримувачів можуть розраховувати на підвищенні розміри пенсії. Традиційно встановлюють вікові надбавки особам, яким виповнилося 70, 75 і 80 років. Додаткові щомісячні суми перебувають на такому рівні:

від 70 до 74 років включно — 300 грн;

від 75 до 79 років включно — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Отримати кошти зможуть українці, загальна пенсія яких не перевищує затверджений ліміт — 10 340,35 грн. Якщо в листопаді виникне право на вікову надбавку, звертатися із заявою до контролюючого органу не доведеться, оскільки перерахунок пенсії проведуть автоматично.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому пенсія українців може зменшитися. Трапляються випадки, коли роботодавці не сплачують єдиний соціальний внесок за найманих працівників. Такі періоди не враховують під час розрахунку суми фінансового забезпечення, однак включають до загального стажу при встановленні права на пенсію.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть українці отримувати німецьку пенсію. Місцевий закон передбачає встановлення виплат іноземцям, якщо вони накопичили мінімальний страховий стаж 5 років і досягли пенсійного віку. Водночас сума буде невеликою — до 200 євро/міс. у середньому.