Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть претендувати на пенсію, якщо накопичили достатньо страхового стажу і сплачували єдині соціальні внески. У випадку офіційного працевлаштування громадяни самостійно не займаються нарахуванням ЄСВ, оскільки за них всі зобов’язання виконує роботодавець. Однак може виникнути несподівана проблема, яка вплине на розмір фінансового забезпечення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому сума пенсії може бути меншою, ніж очікувалося.

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Борги зі сплати єдиного соціального внеску

Роботодавці зобов’язані регулярно сплачувати ЄСВ за найманих працівників і звітувати перед контролюючим органом. Однак фінансові проблеми підприємства чи навіть його ліквідація через банкрутство можуть призвести до відсутності нарахувань за відпрацьовані періоди.

Донедавна такі випадки гарантували втрату страхового стажу, оскільки заборгованість роботодавця зі сплати єдиного соціального внеску означає фактичне ненадходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України. Проте у серпні 2026 року ситуація кардинально змінилася на користь працівників.

Згідно з інформацією від ПФУ, українці більше не втрачають законне право на пенсійне забезпечення через фінансову неспроможність роботодавця. Відпрацьовані періоди тепер зараховують до страхового стажу навіть у разі боргів зі сплати ЄСВ.

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Чому розмір пенсії буде менший

Однак існує важливий нюанс, про який повинні знати українці: на розмір виплати набутий стаж не вплине — його використають лише для визначення права на пенсію. Іншими словами, щомісячна сума буде меншою, ніж розраховував працівник.

"Водночас період, за який роботодавець фактично не сплатив єдиний соціальний внесок, не враховується для обчислення розміру пенсії", — уточнили в контролюючому органі.

Основна умова для збільшення страхового стажу на місяці, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок — він повинен подати звітність про нарахування ЄСВ в розмірі не менше мінімального внеску. Станом на 2026 рік йдеться про 1 902,34 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що військові без 25 років вислуги можуть оформити пенсію за змішаним стажем. Для них будуть враховувати періоди цивільної роботи та служби. Але необхідно мати щонайменше 25 років загального страхового стажу і мінімум 12 років і 6 місяців — військового.

Також Новини.LIVE розповідали, від чого залежить право на спеціальну пенсію державного службовця. До уваги беруть стаж, набутий до 1 травня 2016 року, і посаду. Необхідно накопичити не менше 10 років стажу держслужби і працювати на відповідній посаді.