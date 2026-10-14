Пенсія за вислугу на держслужбі: які обмеження діють у 2026 році

Пенсіонер йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Людина може багато років працювати в державній установі, а коли приде час для пенсії, з'ясується, що спеціальні виплати вона не заробила. Для колишніх і нинішніх держслужбовців діють окремі правила, причому значення має не лише тривалий стаж. Велику роль грає, коли саме людина працювала та на якій посаді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення юристки Тетяни Ходіневич.

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Хто має право на пенсію держслужбовця

Правила призначення таких пенсій змінилися ще 1 травня 2016 року. Ця дата має вирішальне значення для людей, які розраховують на спеціальні виплати.

Щоб претендувати на пенсію держслужбовця, людина повинна відповідати одній із двох умов:

Мати щонайменше 10 років стажу державної служби станом на 1 травня 2016 року і на цю дату працювати на відповідній посаді. Мати щонайменше 20 років стажу державної служби станом на 1 травня 2016 року. У такому випадку вже немає значення, чи працювала людина держслужбовцем на той момент.

Наприклад, якщо людина до травня 2016 року відпрацювала на державній службі 20 років, вона може претендувати на спеціальну пенсію, навіть якщо тоді вже звільнилася.

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Якщо ж людина працювала на державній службі після 1 травня 2016 року, але не мала необхідного стажу держслужбовця на цю дату, така робота не гарантує права на спецпенсію.

Варто розуміти, що робота в державній установі та державна служба — не одне й те саме. Людина могла роками працювати в установі, яка фінансується з бюджету, але її посада не належала до державної служби. Тоді ці роки не зарахують для спеціальної пенсії.

Скільки платять колишнім держслужбовцям

Якщо людина має право на пенсію держслужбовця, її виплачують щомісяця протягом усього життя. Водночас для спеціальних пенсій може діяти обмеження — не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні ця сума складає 33 280 гривень.

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