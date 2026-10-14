Пенсия за выслугу лет на государственной службе: какие ограничения действуют в 2026 году

Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Человек может много лет работать в государственном учреждении, а когда придет время выходить на пенсию, выяснится, что он не заработал право на специальные выплаты. Для бывших и нынешних госслужащих действуют отдельные правила, причем значение имеет не только длительный стаж. Большую роль играет, когда именно человек работал и на какой должности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Татьяны Ходиневич.

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Кто имеет право на пенсию государственного служащего

Правила назначения таких пенсий изменились еще 1 мая 2016 года. Эта дата имеет решающее значение для людей, рассчитывающих на специальные выплаты.

Чтобы претендовать на пенсию государственного служащего, человек должен соответствовать одному из двух условий:

Иметь не менее 10 лет стажа государственной службы по состоянию на 1 мая 2016 года и на эту дату работать на соответствующей должности. Иметь не менее 20 лет стажа государственной службы по состоянию на 1 мая 2016 года. В таком случае уже не имеет значения, работал ли человек государственным служащим на тот момент.

Например, если человек до мая 2016 года отработал на государственной службе 20 лет, он может претендовать на специальную пенсию, даже если тогда уже уволился.

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Если же человек работал на государственной службе после 1 мая 2016 года, но не имел необходимого стажа государственного служащего на эту дату, такая работа не гарантирует права на специальную пенсию.

Следует понимать, что работа в государственном учреждении и государственная служба — не одно и то же. Человек мог годами работать в учреждении, финансируемом из бюджета, но его должность не относилась к государственной службе. Тогда эти годы не будут зачтены для специальной пенсии.

Сколько платят бывшим госслужащим

Если человек имеет право на пенсию государственного служащего, ее выплачивают ежемесячно в течение всей жизни. В то же время для специальных пенсий может действовать ограничение — не более 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодняшний день эта сумма составляет 33 280 гривен.

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