Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут претендовать на пенсию, если накопили достаточный страховой стаж и уплачивали единые социальные взносы. В случае официального трудоустройства граждане самостоятельно не занимаются начислением ЕСВ, поскольку все обязательства за них выполняет работодатель. Однако может возникнуть неожиданная проблема, которая повлияет на размер финансового обеспечения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему сумма пенсии может оказаться меньше, чем ожидалось.

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Долги по уплате единого социального взноса

Работодатели обязаны регулярно уплачивать ЕСВ за наемных сотрудников и отчитываться перед контролирующим органом. Однако финансовые проблемы предприятия или даже его ликвидация из-за банкротства могут привести к отсутствию начислений за отработанные периоды.

До недавнего времени такие случаи приводили к потере страхового стажа, поскольку задолженность работодателя по уплате единого социального взноса означает фактическое непоступление средств в бюджет Пенсионного фонда Украины. Однако в августе 2026 года ситуация кардинально изменилась в пользу сотрудников.

Согласно информации от ПФУ, украинцы больше не теряют законное право на пенсионное обеспечение из-за финансовой несостоятельности работодателя. Отработанные периоды теперь зачисляются в страховой стаж даже в случае задолженности по уплате ЕСВ.

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Почему размер пенсии будет меньше

Однако существует важный нюанс, о котором должны знать украинцы: на размер выплаты накопленный стаж не повлияет — его используют лишь для определения права на пенсию. Иными словами, ежемесячная сумма будет меньше, чем рассчитывал работник.

"В то же время период, за который работодатель фактически не уплатил единый социальный взнос, не учитывается при расчете размера пенсии", — уточнили в контролирующем органе.

Основное условие для увеличения страхового стажа на месяцы, за которые работодатель не уплатил единый социальный взнос — он должен подать отчетность о начислении ЕСВ в размере не менее минимального взноса. По состоянию на 2026 год речь идет о 1 902,34 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что военные, не имеющие 25 лет выслуги, могут оформить пенсию по смешанному стажу. Для них будут учитываться периоды гражданской работы и службы. Но необходимо иметь не менее 25 лет общего страхового стажа и минимум 12 лет и 6 месяцев — военного.

Также Новини.LIVE рассказывали, от чего зависит право на специальную пенсию государственного служащего. Учитываются стаж, полученный до 1 мая 2016 года, и должность. Необходимо накопить не менее 10 лет стажа государственной службы и работать на соответствующей должности.