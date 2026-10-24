Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українцям додатково до пенсії можуть виплачувати різні надбавки і доплати. Однак закон передбачає умови для їх скасування чи призупинення. Наприклад, якщо людина вчасно не оновить персональні дані в разі зміни життєвих обставин, вона втратить право на додаткову суму. Ми розібралися, без яких надбавок ризикують залишитися деякі отримувачі у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Які надбавки можуть скасувати пенсіонерам

Дуже мало пенсійних доплат призначають безстроково — для більшості необхідно виконати певні умови. Тому важливо слідкувати за актуальністю даних, адже контролюючий орган на основі доступної інформації здійснює нарахування фінансового забезпечення.

У листопаді 2026 року пенсіонерам можуть скасувати чи призупинити такі надбавки:

в разі досягнення 70, 75 або 80 років — вікові доплати призначають автоматично, але скасовують за умови отримання пенсії понад 10 340,35 грн;

на утримання дітей — як тільки неповнолітній особі виповниться 18 років (чи після завершення навчання у закладі вищої освіти) доплату в розмірі 150 грн на місяць скасують;

за проживання у населеному пункті зі статусом гірського — передбачається надбавка у розмірі 20%, однак вона втрачається при переїзді в іншу місцевість;

по інвалідності — якщо вчасно не пройти повторний медогляд, інвалідність можуть не підтвердити, отже пенсія буде скасована;

за понаднормовий страховий стаж — розмір виплат можуть переглянути у разі виявлення помилки або неточностей у документах.

Хто може втратити пенсійні виплати

Раніше ми розповідали, що деякі українці можуть залишитися без пенсій за кілька попередніх місяців. Така ситуація виникає у разі затримки із поданням заяви до ПФУ.

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Після настання пенсійного віку необхідно звернутися до контролюючого органу протягом трьох місяців — тоді виплати почнуть нараховувати з дня досягнення відповідного віку.

"Якщо звернення надійшло пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня звернення", — йдеться на сайті ПФУ.

Наприклад, якщо звернутися за пенсією можна було у січні, але людина подала заяву аж у серпні, їй не виплатять кошти за сім попередніх місяців. Тому необхідно слідкувати за датами, аби не залишитися без частини грошей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть українці отримувати німецьку пенсію. Таке не заборонено законом, але необхідно накопичити мінімальний страховий стаж (60 календарних місяців) і досягти пенсійного віку. Сума буде невеликою, оскільки роки стажу переводять у спеціальні бали.

Також Новини.LIVE розповідали, чи перерахують українцям пенсію у листопаді 2026 року. Найближчим часом проводити індексацію не планують, але в декого виплати можуть підвищитися завдяки віковим надбавкам. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам.