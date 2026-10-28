Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2027 год". Приоритетными остаются расходы на оборону и сектор безопасности. В то же время, документ предусматривает и повышение социальных гарантий для граждан. В частности, минимальная зарплата предлагается на уровне 9546 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE .

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Что предусматривает бюджет на 2027 год

Прежде всего, документ предусматривает необходимое финансирование потребностей войск для обеспечения обороны Украины от агрессора, а также выполнение социальных обязательств перед населением, прежде всего это пенсии, соцвыплаты и зарплаты.

"Это Бюджет, учитывающий реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год", - отметил премьер-министр.

Прогнозируемые социальные показатели

Законопроект о бюджете на следующий год прошел только первое чтение в Верховной Раде, поэтому депутаты и профильные комитеты еще могут вносить правки и финальный документ может измениться. Вместе с тем, в проекте уже приведены данные, как могут измениться социальные гарантии в 2027 году.

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Минимальную заработную плату предлагают установить на уровне 9546 грн. Увеличится и прожиточный минимум на одного человека — до 3 559 грн.

Другие показатели прожиточного минимума:

для трудоспособных лиц – 3 691 грн;

для детей до 6 лет – 3 124 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3 895 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность - 2 878 грн.

Как новые показатели повлияют на соцвыплаты

Социальные выплаты напрямую зависят от прожиточного минимума и увеличиваются вместе с его перерасчетом.

В частности, это касается:

выплат людям с инвалидностью;

помощи людям, не имеющим права на пенсию;

отдельных видов помощи малообеспеченным семьям;

выплат детям;

доплат отдельным категориям пенсионеров;

отдельных социальных гарантов и компенсаций.

Однако далеко не все выплаты полностью зависят от уровня прожиточного минимума. В некоторых программах поддержки используются отдельные формулы, коэффициенты и учитывается совокупный доход семьи.

На что повлияет рост минимальной зарплаты

Новый размер минималки повлияет не только на доход работников, получающих минимальную заработную плату. Этот показатель влияет также на минимальный страховой взнос ЕСВ, больничные, декретные выплаты, зарплаты бюджетной сферы и отдельные штрафы.

Что будет с пенсиями в 2027 году

Увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, традиционно влияет на:

минимальные пенсии;

отдельные пенсионные надбавки;

доплаты за сверхурочный стаж;

социальные пенсии

Например, с 1 января 2027 года минимальная пенсия может вырасти на 283 грн — до 2 878 грн, а доплаты за стаж — до 28,78 грн. за каждый дополнительный год. В то же время, максимальная пенсия увеличится до 28 780 грн, ведь не может превышать лимит в 10 прожиточных минимумов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что будет с минимальной зарплатой в ноябре. Украинцам будут платить за месяц работы не менее 8 647 грн. В пересчете на час работы — 52 грн.

Также Новини.LIVE писали об увеличении пенсий в 2027 году. Перерасчет состоится в несколько этапов. В частности должны провести общую индексацию пенсий.