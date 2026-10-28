Оголошення повітряної тривоги. Фото: УНІАН

Наявність власного чи орендованого сховища відтепер є головною умовою для роботи українського бізнесу в умовах повітряних тривог. Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів, яка розділяє тривоги на "червоний" та "жовтий" рівні, компанії без укриттів зможуть продовжувати роботу лише за згодою працівників і не довше ніж три місяці. Однак з моменту публікації постанови пройшло вже майже 2 місяці, тому часу лишається ще менше. Після спливу терміну, відсутність укриття стане прямою перепоною для роботи під час загроз з повітря.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на постанову № 1 092 Кабінету Міністрів України.

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Наявність укриття — дозвіл на роботу

За новими правилами, у разі оголошення жовтого (дронового) рівня загрози, спрощений режим роботи застосовується не до всіх підряд.

Ключовим фактором стає безпекова інфраструктура будівлі чи території:

підприємства, заклади та заклади торгівлі, які мають власні або орендовані постійні чи тимчасові захисні споруди, мають право продовжувати повноцінну діяльність під час дронової небезпеки;

а для об'єктів, де сховища відсутні, встановлюється робота буде значно обмежуватись.

Що чекає на бізнес без укриттів

Уряд дав підприємцям, які досі не мали облаштованих сховищ, чіткий часовий рамковий ліміт. Поки продовжувати працювати у будівлях без укриття під час жовтого рівня загрози дозволяється виключно за погодженням із трудовим колективом. А клієнти можуть перебувати на таких територіях лише на власний розсуд.

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Чому бізнесу варто діяти негайно

Постанова набрала чинності 4 вересня. Бізнес, що не має укриттів, може вирішити це питання протягом 3 місяців — до 4 грудня 2026 року.

Компанії, які не інвестують у захист персоналу та не облаштують укриття протягом відведених трьох місяців, ризикують опинитися перед загрозою повної зупинки діяльності під час повітряних загроз, які останніми місяцями можуть бути тривалий час.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про податки, які мають сплатити ФОПи 3 групи в листопаді. Одним з важливих документів виступає декларація за дев'ять місяців поточного року. В документі необхідно буде відобразити накопичувальним методом зароблену суму, а також інформацію про сплачені податки.

Також Новини.LIVE повідомляли, як працюватимуть служби таксі під час повітряних тривог. Відтепер максимальна надбавка становитиме 75% до базової вартості поїздки. Тобто, якщо базовий тариф коштує 200 гривень, то максимальна вартість під час тривоги буде 350 гривень.