Чоловік на заводі. Фото: Pexels

Ера формальних журналів інструктажу та застарілих норм остаточно відходить у минуле. Парламент ухвалив Закон "Про безпеку та здоров'я працівників на роботі", який змусить роботодавців проводити реальну оцінку ризиків на кожному робочому місці. Бізнес загрожують чималі суми штрафів, а працівникам — звільнення.

До чого готуватися підприємцям та які пільгові коефіцієнти діятимуть для малого бізнесу розповідав Work.ua, передають Новини.LIVE.

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До чого готуватись роботодавцям

Новий закон перекладає персональну відповідальність за безпечне середовище на власників бізнесу. Відтепер роботодавці зобов'язані оцінювати загрози здоров'ю на кожному робочому місці та вживати профілактичних заходів. Також власникам бізнесу необхідно буде вести облік всіх інцидентів, навіть якщо вони не призвели до травм або втрати працездатності.

Замість традиційної служби охорони праці створюється "Служба захисту та запобігання". Вона є обов'язковою для компаній із штатом понад 300 осіб. Якщо підприємство має роботу із підвищеною небезпекою, служба створюється від 50 осіб. Також підприємства з небезпечними умовами праці зобов'язані проходити зовнішній аудит системи управління безпекою щонайменше раз на 5 років.

А залучати фізичних осіб за договорами ЦПХ до виконання робіт підвищеної небезпеки відтепер суворо заборонено.

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Які штрафи очікують на бізнес у разі порушень

Закон встановлює понад 14 видів фінансових санкцій:

за відсутність оцінки ризиків — 2 мінімальні зарплати за кожне непогоджене робоче місце;

за приховування смертельного або тяжкого нещасного випадку — 20 мінімальних зарплат за кожного потерпілого (при повторному порушенні протягом року сума подвоюється).

Аби підприємтсва могли адаптуватись до нового закону, у перші 3 роки діятимуть знижувальні коефіцієнти до штрафів для малого та середнього бізнесу:

0,25 — для мікропідприємств (до 10 працівників);

0,5 — для малого бізнесу (11-50 працівників);

0,7 — для середнього бізнесу (51-250 працівників).

За що можуть звільнити працівників

Новий закон розширює гарантії для вагітних жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю і дає працівникам право позиватися до суду за відшкодуванням шкоди через незабезпечення безпечних умов.

Однак дисципліна посилюватиметься і для самих працівників:

Роботодавець зможе відсторонити працівника від виконання обов'язків без збереження заробітної плати, якщо той ухиляється від обов’язкового інструктажу чи навчання з безпеки. У разі провалу іспиту з безпеки праці працівникові дається 1 місяць на повторне навчання. Якщо й друга спроба виявиться невдалою, роботодавець отримує законне право розірвати трудовий договір

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про пільги на роботі для одиноких батьків. Наприклад, допускається встановлення скорочений робочий день та надання соціальної відпустки до 10 календарних днів щороку за рахунок підприємства. Також такі батьки можуть отримати податкову соціальну пільгу.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може оформити додаткову оплачувану відпустку тривалістю 16 днів. Її надають за основним місцем роботи, а заробітна плата за цей період зберігається. Тривалість становить 14 робочих днів.