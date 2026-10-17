Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Magnific

Окремі категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 16 календарних днів на рік. Щоб забезпечити фінансування цих виплат у 2027 році, роботодавці повинні завчасно подати необхідні документи до Пенсійного фонду України. Кінцевий термін подання — 31 жовтня 2026 року включно.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто має право на додаткову оплачувану відпустку

Право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати передбачене статтями 20, 21 та 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Скористатися цією гарантією можуть:

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать до категорій 1 або 2;

один із батьків дитини з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою.

Тривалість відпустки становить 14 робочих, або 16 календарних, днів на рік. Її надають за основним місцем роботи, а заробітна плата за цей період зберігається.

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Які документи необхідно підготувати роботодавцю

Для фінансування додаткових відпусток у наступному бюджетному році до Пенсійного фонду подають такі документи:

1. Паспорт даних підприємства

У ньому зазначають відомості про підприємство, зокрема кількість працівників, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із розподілом за категоріями отримувачів, та іншу необхідну інформацію.

Форму паспорта затверджено наказом Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України від 29 березня 2023 року № 110-Н.

Якщо дані змінюються, наприклад назва чи місцезнаходження підприємства, рахунки для перерахування коштів або списки працівників, роботодавець має повідомити про це Пенсійний фонд протягом 20 днів наступного місяця.

2. Списки працівників, які мають право на відпустку

До списків потрібно внести такі відомості про кожного працівника:

прізвище, ім’я та по батькові;

категорію постраждалого, серію та номер відповідного посвідчення — за наявності;

місце проживання або перебування;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або, у передбачених законом випадках, серію та номер паспорта громадянина України.

3. Графік відпусток

Роботодавець повинен скласти графік за формою, визначеною на підприємстві. У ньому необхідно зазначити періоди, на які кожному працівникові заплановано додаткову відпустку.

4. Розрахунок витрат на відпустки у 2027 році

Цей документ має відображати очікувану суму коштів, необхідних для оплати додаткових відпусток. Під час розрахунку враховують середньоденну заробітну плату працівників і кількість днів відпустки.

Порядок надання та фінансування додаткових відпусток визначають Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 та наказ Мінсоцполітики від 29 березня 2023 року № 110-Н.

Щоб забезпечити фінансування відпусток у 2027 році, роботодавцям варто перевірити актуальність відомостей про підприємство й працівників, підготувати всі чотири документи та передати їх до Пенсійного фонду не пізніше 31 жовтня 2026 року.

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