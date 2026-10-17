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Главная Экономика 16 дней оплачиваемого отпуска: кому полагается льгота и как ее оформить

16 дней оплачиваемого отпуска: кому полагается льгота и как ее оформить

Ua ru
17 октября 2026 14:10
Дополнительный отпуск: кто имеет право и как получить оплату Magnific
Женщина считает на калькуляторе. Фото: Magnific

Отдельные категории граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней в год. Чтобы обеспечить финансирование этих выплат в 2027 году, работодатели должны заблаговременно подать необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. Конечный срок подачи — 31 октября 2026 года включительно.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск

Право на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы предусмотрено статьями 20, 21 и 30 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Воспользоваться этой гарантией могут:

  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категориям 1 или 2;
  • один из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой.

Продолжительность отпуска составляет 14 рабочих или 16 календарных дней в год. Он предоставляется по основному месту работы, а заработная плата за этот период сохраняется.

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Какие документы необходимо подготовить работодателю

Для финансирования дополнительных отпусков в следующем бюджетном году в Пенсионный фонд подаются следующие документы:

1. Паспорт данных предприятия

В нем указываются сведения о предприятии, в частности количество работников, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, с разбивкой по категориям получателей, а также другая необходимая информация.

Форма паспорта утверждена приказом Министерства социальной политики, семьи и единства Украины от 29 марта 2023 года № 110-Н.

Если данные изменяются, например название или местонахождение предприятия, счета для перечисления средств или списки работников, работодатель должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 20 дней следующего месяца.

2. Списки работников, имеющих право на отпуск

В списки необходимо внести следующие сведения о каждом работнике:

  • фамилия, имя и отчество;
  • категорию пострадавшего, серию и номер соответствующего удостоверения — при наличии;
  • место жительства или пребывания;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или, в предусмотренных законом случаях, серию и номер паспорта гражданина Украины.

3. График отпусков

Работодатель должен составить график по форме, установленной на предприятии. В нем необходимо указать периоды, на которые каждому работнику запланирован дополнительный отпуск.

4. Расчет расходов на отпуска в 2027 году

Данный документ должен отражать ожидаемую сумму средств, необходимых для оплаты дополнительных отпусков. При расчете учитываются среднедневная заработная плата работников и количество дней отпуска.

Порядок предоставления и финансирования дополнительных отпусков определяют Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", постановление Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2005 года № 936 и приказ Минсоцполитики от 29 марта 2023 года № 110-Н.

Чтобы обеспечить финансирование отпусков в 2027 году, работодателям следует проверить актуальность сведений о предприятии и работниках, подготовить все четыре документа и передать их в Пенсионный фонд не позднее 31 октября 2026 года.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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