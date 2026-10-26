Мужчина на заводе. Фото: Pexels

Эпоха формальных журналов инструктажа и устаревших норм окончательно уходит в прошлое. Парламент принял закон "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте", который обяжет работодателей проводить реальную оценку рисков на каждом рабочем месте. Бизнесу грозят немалые штрафы, а работникам — увольнение.

К чему готовиться предпринимателям и какие льготные коэффициенты будут действовать для малого бизнеса, рассказывал Work.ua, передают Новини.LIVE.

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К чему готовиться работодателям

Новый закон возлагает персональную ответственность за безопасную среду на владельцев бизнеса. Отныне работодатели обязаны оценивать угрозы здоровью на каждом рабочем месте и принимать профилактические меры. Также владельцам бизнеса необходимо будет вести учет всех инцидентов, даже если они не привели к травмам или потере трудоспособности.

Вместо традиционной службы охраны труда создается "Служба защиты и предотвращения". Она является обязательной для компаний со штатом более 300 человек. Если на предприятии ведется работа с повышенной опасностью, служба создается при штате от 50 человек. Кроме того, предприятия с опасными условиями труда обязаны проходить внешний аудит системы управления безопасностью не реже одного раза в 5 лет.

А привлекать физических лиц по договорам гражданско-правового характера к выполнению работ повышенной опасности отныне строго запрещено.

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Какие штрафы грозят бизнесу в случае нарушений

Закон устанавливает более 14 видов финансовых санкций:

за отсутствие оценки рисков — 2 минимальные зарплаты за каждое несогласованное рабочее место;

за сокрытие смертельного или тяжкого несчастного случая — 20 минимальных зарплат за каждого пострадавшего (при повторном нарушении в течение года сумма удваивается).

Чтобы предприятия могли адаптироваться к новому закону, в первые 3 года будут действовать понижающие коэффициенты к штрафам для малого и среднего бизнеса:

0,25 — для микропредприятий (до 10 работников);

0,5 — для малого бизнеса (11–50 работников);

0,7 — для среднего бизнеса (51–250 работников).

За что могут уволить работников

Новый закон расширяет гарантии для беременных женщин, несовершеннолетних и лиц с инвалидностью и дает работникам право обращаться в суд за возмещением ущерба из-за необеспечения безопасных условий труда.

Однако дисциплина будет ужесточаться и для самих работников:

Работодатель сможет отстранить работника от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы, если тот уклоняется от обязательного инструктажа или обучения по технике безопасности. В случае неудачного сдачи экзамена по безопасности труда работнику предоставляется 1 месяц на повторное обучение. Если и вторая попытка окажется неудачной, работодатель получает законное право расторгнуть трудовой договор

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о льготах на работе для одиноких родителей. Например, допускается установление сокращенного рабочего дня и предоставление социального отпуска до 10 календарных дней ежегодно за счет предприятия. Также такие родители могут получить налоговую социальную льготу.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, кто может оформить дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 дней. Его предоставляют по основному месту работы, а заработная плата за этот период сохраняется. Продолжительность составляет 14 рабочих дней.