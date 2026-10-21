Сотрудники на работе. Фото: Pexels

Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет, могут получить льготы на работе. Закон предоставляет сотрудникам трудовые гарантии, включающие право на социальный отпуск, запрет на увольнение по инициативе руководителя, обязательные выплаты и пр. Мы разобрались, на какую помощь могут рассчитывать одинокие женщины и мужчины с несовершеннолетними детьми.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трудовых льготах для одиноких родителей в ноябре 2026 года.

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Льготы для одиноких родителей на работе

Различные статьи Трудового кодекса обеспечивают работников определенными социальными гарантиями. Например, в период, когда не введено военное положение, запрещено устанавливать испытательный срок одиноким отцам и матерям детей до 14 лет, а также детей с инвалидностью (по состоянию на 2026 год норма временно не действует).

Руководители предприятий, учреждений и организаций не могут:

отказывать этой категории лиц в приеме на работу;

снижать заработную плату;

увольнять по собственной инициативе.

Вместо этого допускается установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление социального отпуска до 10 календарных дней ежегодно за счет предприятия. Дополнительно можно получить повышенную налоговую социальную льготу — 150% в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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Дополнительный оплачиваемый отпуск

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск ежегодно. Речь идет о 16 календарных днях отпуска с сохранением заработной платы. Воспользоваться своим правом в 2026 году могут такие категории лиц:

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (категория 1 или 2);

один из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС.

Чтобы получить финансирование дополнительных отпусков в 2027 году, работодатели должны обратиться в Пенсионный фонд с полным пакетом документов. Речь идет о паспорте данных предприятия, списках сотрудников, имеющих право на такой отпуск, графике отпусков по установленной форме и расчете потенциальных расходов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что участникам боевых действий в 2026 году предоставляются льготы в виде скидок на коммунальные услуги, помощи в трудоустройстве и т. д. Часть государственных гарантий распространяется даже на близких родственников УБД — супруга или супругу и детей.

Также Новини.LIVE рассказывали о налоговых льготах для пенсионеров в ноябре 2026 года. Если человек вышел на пенсию по возрасту или выслуге лет, но решил открыть собственный бизнес, он не должен платить за себя единый социальный взнос.