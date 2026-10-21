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Главная Экономика Украинцам доступны рабочие гарантии: список льгот для одиноких родителей

Украинцам доступны рабочие гарантии: список льгот для одиноких родителей

Ua ru
21 октября 2026 13:06
Льготы для одиноких родителей на работе в ноябре: что нужно требовать от руководителя Pexels
Сотрудники на работе. Фото: Pexels

Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет, могут получить льготы на работе. Закон предоставляет сотрудникам трудовые гарантии, включающие право на социальный отпуск, запрет на увольнение по инициативе руководителя, обязательные выплаты и пр. Мы разобрались, на какую помощь могут рассчитывать одинокие женщины и мужчины с несовершеннолетними детьми.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трудовых льготах для одиноких родителей в ноябре 2026 года.

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Льготы для одиноких родителей на работе

Различные статьи Трудового кодекса обеспечивают работников определенными социальными гарантиями. Например, в период, когда не введено военное положение, запрещено устанавливать испытательный срок одиноким отцам и матерям детей до 14 лет, а также детей с инвалидностью (по состоянию на 2026 год норма временно не действует).

Руководители предприятий, учреждений и организаций не могут:

  • отказывать этой категории лиц в приеме на работу;
  • снижать заработную плату;
  • увольнять по собственной инициативе.

Вместо этого допускается установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление социального отпуска до 10 календарных дней ежегодно за счет предприятия. Дополнительно можно получить повышенную налоговую социальную льготу — 150% в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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Дополнительный оплачиваемый отпуск

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск ежегодно. Речь идет о 16 календарных днях отпуска с сохранением заработной платы. Воспользоваться своим правом в 2026 году могут такие категории лиц:

  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (категория 1 или 2);
  • один из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС.

Чтобы получить финансирование дополнительных отпусков в 2027 году, работодатели должны обратиться в Пенсионный фонд с полным пакетом документов. Речь идет о паспорте данных предприятия, списках сотрудников, имеющих право на такой отпуск, графике отпусков по установленной форме и расчете потенциальных расходов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что участникам боевых действий в 2026 году предоставляются льготы в виде скидок на коммунальные услуги, помощи в трудоустройстве и т. д. Часть государственных гарантий распространяется даже на близких родственников УБД — супруга или супругу и детей.

Также Новини.LIVE рассказывали о налоговых льготах для пенсионеров в ноябре 2026 года. Если человек вышел на пенсию по возрасту или выслуге лет, но решил открыть собственный бизнес, он не должен платить за себя единый социальный взнос.

работа льготы помощь родители работодатели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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