Льготы для участников боевых действий в 2026 году: перечень выплат и скидок

Военные возле автомобиля. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на государственную поддержку, которая включает оплату коммунальных услуг, медицинское обслуживание, транспорт, трудоустройство и образование. Для них предусмотрена скидка 75% на жилищно-коммунальные услуги, бесплатный проезд и дополнительный оплачиваемый отпуск. Отдельные гарантии распространяются также на членов семей военнослужащих.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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На какие коммунальные услуги участники боевых действий получают скидку

Основные права участников боевых действий определяет статья 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Участники боевых действий имеют право оплачивать лишь 25% стоимости определенных жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных государством нормативов.

Скидка в размере 75% распространяется на:

квартирную плату в пределах установленных норм жилой площади;

газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги в пределах нормативов потребления;

сжиженный баллонный газ для бытовых нужд;

топливо, в частности жидкое, для домов без центрального отопления.

При расчете льготы на оплату жилья учитывается 21 кв. м общей площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении и имеющего право на льготу. Дополнительно на семью предусмотрено 10,5 кв. м. Такие же нормативы площади используются и для расчета расходов на отопление.

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Если семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц, для оплаты газа на отопление применяется двойная нормативная площадь: 42 кв. м на каждого льготника и еще 21 кв. м на семью. Жилищно-коммунальные льготы распространяются и на членов семьи УБД, проживающих вместе с ним. При этом вид жилья и форма собственности не имеют значения.

Какие медицинские услуги предоставляются бесплатно участникам боевых действий

Для ветеранов предусмотрены отдельные гарантии при получении медицинской помощи. УБД могут бесплатно получать по рецептам врачей лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения. Также они имеют право на первоочередное бесплатное зубное протезирование. Исключение составляют протезы из драгоценных металлов.

Среди других медицинских гарантий:

ежегодное обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках;

первоочередная госпитализация;

возможность после выхода на пенсию или смены работы и в дальнейшем пользоваться услугами поликлиник и больниц, к которым ветеран был прикреплен ранее.

Закон также содержит положения о бесплатном санаторно-курортном лечении или компенсации его стоимости. В то же время действие этой нормы было приостановлено на 2023, 2024 и 2025 годы. Что касается её применения в 2026 году, необходимо учитывать действующие бюджетные положения.

Где участники боевых действий могут ездить бесплатно

УБД имеют право на бесплатный проезд различными видами общественного транспорта независимо от места проживания. Льгота распространяется на городской пассажирский транспорт, автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности, пригородные железнодорожные и водные перевозки.

Также предусмотрен бесплатный проезд на автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в частности внутрирайонных, внутриобластных и межобластных.

Для использования льготы необходимо иметь удостоверение установленного образца. Если действует автоматизированная система учета оплаты проезда, может понадобиться электронный билет, который выдается бесплатно.

Помимо регулярных поездок, участники боевых действий имеют право на один из двух вариантов льготного проезда:

один раз в два года — бесплатная поездка туда и обратно на железнодорожном, водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте;

один раз в год — поездка туда и обратно со скидкой 50 %.

Какие трудовые права и отпуска предусмотрены для участников боевых действий

Трудоустроенные участники боевых действий имеют право выбирать удобное время для ежегодного отпуска. Кроме того, закон предусматривает 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в год.

Еще одна гарантия касается сохранения работы. В случае сокращения численности или штата работников УБД имеют преимущественное право остаться на работе.

Если предприятие, учреждение или организация ликвидируются, для них также предусмотрено преимущественное право на трудоустройство. Эти гарантии применяются с учетом особенностей, установленных законодательством для отдельных категорий работников.

В случае временной нетрудоспособности участникам боевых действий предусмотрено пособие в размере 100 % средней заработной платы независимо от трудового стажа.

Какие жилищные и земельные льготы могут получить ветераны

Участники боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на первоочередное обеспечение жильем. Закон предусматривает первоочередное выделение земельных участков для строительства индивидуального жилья, садоводства и огородничества.

Среди других гарантий — первоочередной ремонт домов и квартир, обеспечение топливом и право на получение ссуд для жилищных нужд. Такие ссуды могут предоставляться на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилья, подключение к инженерным сетям, а также на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков. Погашение ссуды предусмотрено в течение десяти лет, начиная с пятого года после завершения строительства.

Отдельная гарантия установлена для участников боевых действий, получивших ранение, контузию или увечье во время боевых действий или выполнения воинских обязанностей. Их должны обеспечить жильем в течение двух лет с момента постановки на квартирный учет. Ветераны также имеют первоочередное право вступать в жилищные, гаражные и другие кооперативы, садоводческие общества, а также приобретать материалы для индивидуального строительства.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какую зарплату получают военные НАТО. Например, в США военнослужащий на начальной должности получает около 24 000–28 000 долларов в год до уплаты налогов. Однако дополнительные льготы на жилье, питание и медицинское страхование могут существенно увеличить общую стоимость компенсационного пакета.

Также Новини.LIVE сообщали, как могут вырасти выплаты украинским военным. Об этом рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, базовое денежное обеспечение военных не повышалось уже пятый год.