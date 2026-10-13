Для военнослужащих готовятся изменения в сфере жилищного обеспечения: что предусматривает новый законопроект

Мужчина в военной форме. Фото: Reuters

В Украине предлагают изменить правила учета жилья для военнослужащих и членов их семей. Правительство одобрило соответствующий законопроект и передало его на рассмотрение Верховной Рады. Документ предусматривает возможность встать на учет для улучшения жилищных условий непосредственно по месту прохождения службы, независимо от зарегистрированного адреса проживания.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE.

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Какие проблемы существуют сейчас с квартирным учетом

"Сейчас военные не могут регистрировать место жительства по адресу воинской части, а жилья по месту службы, где бы они могли зарегистрироваться, у большинства нет. Из-за этого военнослужащие не могут встать на квартирный учет", — отметил Корецкий.

Он добавил, что новый законопроект устраняет это препятствие. При этом не будет иметь значения, где зарегистрировано или задекларировано место жительства военнослужащего.

Что изменится для военных

Законопроект №16135 "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", инициатором которого является Сергей Корецкий, предлагает закрепить право военнослужащих и их семей становиться на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, непосредственно в воинской части, подразделении, учреждении, органе, соединении или на базе, где военнослужащий проходит службу.

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При этом место регистрации или задекларированного проживания самого военнослужащего и членов его семьи не будет иметь значения. Это позволит устранить административное препятствие для тех, кто служит вдали от зарегистрированного места проживания.

В то же время предлагаемые изменения не будут распространяться на военнослужащих Службы безопасности Украины.

Если законопроект будет принят, военнослужащие смогут становиться на квартирный учет по месту прохождения службы без необходимости менять зарегистрированный адрес проживания.

Таким образом, предложенные изменения должны упростить доступ к квартирному учету, необходимому для дальнейшего обеспечения жильем, для военных и их семей, не имеющих собственного жилья в населенном пункте, где они выполняют служебные обязанности.

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