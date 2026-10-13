Військовим готують зміни у житловому питанні: що передбачає новий законопроєкт

Чоловік у військовій формі. Фото: Reuters

В Україні пропонують змінити правила квартирного обліку для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Уряд схвалив відповідний законопроєкт та передав його на розгляд Верховної Ради. Документ передбачає можливість ставати на облік для поліпшення житлових умов безпосередньо за місцем проходження служби незалежно від зареєстрованої адреси проживання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передають Новини.LIVE.

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Які проблеми є наразі з квартирним обліком

"Зараз військові не можуть реєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де б вони могли зареєструватися, більшість не має. Через це військовослужбовці не можуть стати на квартирний облік", — зазначив Корецький.

Він додав, що новий законопроєкт усуває цю перешкоду. При цьому не матиме значення, де зареєстроване чи задеклароване місце проживання військовослужбовця.

Що зміниться для військових

Законопроєкт №16135 "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", ініціатором якого є Сергій Корецький, пропонує закріпити право військовослужбовців та їхніх родин ставати на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, безпосередньо у військовій частині, підрозділі, закладі, установі, органі, з’єднанні або на базі, де військовослужбовець проходить службу.

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При цьому місце реєстрації або задекларованого проживання самого військового та членів його сім’ї не матиме значення. Це дозволить усунути адміністративну перешкоду для тих, хто служить далеко від зареєстрованого місця проживання.

Водночас запропоновані зміни не поширюватимуться на військовослужбовців Служби безпеки України.

Якщо законопроєкт ухвалять, військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем проходження служби без необхідності змінювати зареєстровану адресу проживання.

Таким чином, запропоновані зміни мають спростити доступ до квартирного обліку, необхідного для подальшого забезпечення житлом, для військових та їхніх сімей, які не мають власного житла в населеному пункті, де виконують службові обов’язки.

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