Житло для УБД у 2026 році: які виплати та програми доступні ветеранам

Військовий тримає в руці посвідчення та медаль УБД. Фото: УНІАН

У 2026 році ветерани та учасники бойових дій в Україні можуть скористатися кількома державними механізмами для вирішення житлового питання. Йдеться про квартирний облік, грошову компенсацію на придбання житла та пільгову іпотеку за програмою "єОселя". Водночас житловий ваучер не є тотожним компенсації, а умови отримання підтримки залежать від категорії заявника.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Квартирний облік для ветеранів

Для отримання житла або передбаченої законодавством компенсації учаснику бойових дій необхідно перебувати на квартирному обліку.

Звернутися для цього можна за місцем проживання через ЦНАП або виконавчий комітет місцевої ради. У великих містах відповідні заяви також приймають районні адміністрації.

Після подання документів місцева влада розглядає заяву та ухвалює рішення про взяття людини на квартирний облік або відмову. Результат мають повідомити офіційно, а розгляд звернення триває до 30 календарних днів.

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Для постановки на облік потрібно підтвердити статус ветерана, склад сім’ї та житлові умови. Зазвичай необхідні:

заява від заявника та повнолітніх членів його сім’ї;

копія посвідчення УБД або документа про інвалідність;

відомості про зареєстроване місце проживання членів сім’ї;

документи про склад сім’ї;

довідка про перебування або відсутність квартирного обліку за місцем роботи;

довідка ВПО, якщо людина має відповідний статус.

Залежно від обставин можуть знадобитися й додаткові документи, зокрема інформація про площу житла або його технічний стан.

Після постановки на квартирний облік ветеран може претендувати на житло з державного чи комунального фонду. Для різних категорій громадян передбачені окремі черги, зокрема першочергове та позачергове забезпечення.

Компенсація на житло та програма "єОселя"

Окремим категоріям ветеранів держава передбачає грошову компенсацію для придбання житла. Зокрема, на таку підтримку можуть претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп, а також сім’ї загиблих Захисників, якщо забезпеченість житловою площею є меншою за встановлену норму.

При цьому таку компенсацію не варто ототожнювати з житловим ваучером. Ваучер має фіксовану суму, тоді як розмір грошової компенсації розраховують з урахуванням вартості житла в конкретному регіоні.

Ще один варіант для військових і ветеранів — пільгова іпотека за програмою "єОселя". У 2026 році її умови розширили, зокрема можливість участі отримали мобілізовані захисники та захисниці.

Для ветеранів війни, УБД та членів сімей загиблих захисників ставка становить 7% річних у перші 10 років, після чого — 10%.

Для чинних військовослужбовців ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардії, ДПСУ, а також поліцейських діє ставка 3% на перші 10 років, а надалі — 6%.

Для військовослужбовців, які проходили службу за проєктом "Контракт 18–24", передбачена ставка 0% річних.

Заявку на участь у програмі подають через застосунок "Дія", після чого її розглядає один із банків-партнерів.

Серед основних умов "єОселі":

перший внесок — від 10% для людей віком до 25 років та від 20% для старших заявників;

житло має розташовуватися на підконтрольній Україні території;

у Києві та обласних центрах нерухомість повинна бути не старшою за 10 років;

площа становить до 52,5 кв. м на одну людину та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

За нестабільного доходу, зокрема у мобілізованих, банк може вимагати майнову поруку від родичів.

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