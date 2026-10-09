Жилье для участников боевых действий в 2026 году: какие выплаты и программы доступны ветеранам

Военный держит в руке удостоверение и медаль УБД. Фото: УНИАН

В 2026 году ветераны и участники боевых действий в Украине могут воспользоваться несколькими государственными механизмами для решения жилищного вопроса. Речь идет о квартирном учете, денежной компенсации на приобретение жилья и льготной ипотеке по программе "єОселя". При этом жилищный ваучер не является тождественным компенсации, а условия получения поддержки зависят от категории заявителя.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Квартирный учет для ветеранов

Для получения жилья или предусмотренной законодательством компенсации участнику боевых действий необходимо состоять на квартирном учете.

Обратиться для этого можно по месту жительства через ЦНАП или исполнительный комитет местного совета. В крупных городах соответствующие заявления также принимают районные администрации.

После подачи документов местные власти рассматривают заявление и принимают решение о постановке человека на квартирный учет или об отказе. О результате должны сообщить официально, а рассмотрение обращения длится до 30 календарных дней.

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Для постановки на учет необходимо подтвердить статус ветерана, состав семьи и жилищные условия. Обычно требуются:

заявление от заявителя и совершеннолетних членов его семьи;

копия удостоверения УБД или документа об инвалидности;

сведения о зарегистрированном месте проживания членов семьи;

документы о составе семьи;

справка о наличии или отсутствии квартирного учета по месту работы;

справка о статусе ВПЛ, если у человека есть соответствующий статус.

В зависимости от обстоятельств могут потребоваться и дополнительные документы, в частности информация о площади жилья или его техническом состоянии.

После постановки на квартирный учет ветеран может претендовать на жилье из государственного или коммунального фонда. Для различных категорий граждан предусмотрены отдельные очереди, в частности первоочередное и внеочередное обеспечение.

Компенсация на жилье и программа "єОселя"

Отдельным категориям ветеранов государство предоставляет денежную компенсацию на приобретение жилья. В частности, на такую поддержку могут претендовать лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп, а также семьи погибших Защитников, если обеспеченность жилой площадью меньше установленной нормы.

При этом такую компенсацию не следует отождествлять с жилищным ваучером. Ваучер имеет фиксированную сумму, тогда как размер денежной компенсации рассчитывается с учетом стоимости жилья в конкретном регионе.

Еще один вариант для военных и ветеранов — льготная ипотека по программе "єОселя". В 2026 году ее условия были расширены, в частности, возможность участия получили мобилизованные защитники и защитницы.

Для ветеранов войны, участников боевых действий и членов семей погибших защитников ставка составляет 7% годовых в первые 10 лет, после чего — 10%.

Для действующих военнослужащих ВСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардии, ГПСУ, а также полицейских действует ставка 3% на первые 10 лет, а в дальнейшем — 6%.

Для военнослужащих, проходивших службу по проекту "Контракт 18–24", предусмотрена ставка 0% годовых.

Заявку на участие в программе подают через приложение "Дія", после чего ее рассматривает один из банков-партнеров.

Среди основных условий "єОселі":

первый взнос — от 10% для лиц в возрасте до 25 лет и от 20% для более старших заявителей;

жилье должно располагаться на территории, контролируемой Украиной;

в Киеве и областных центрах недвижимость должна быть не старше 10 лет;

площадь составляет до 52,5 кв. м на одного человека и дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

При нестабильном доходе, в частности у мобилизованных, банк может потребовать имущественное поручительство от родственников.

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