Пільги для учасників бойових дій у 2026 році: перелік виплат і знижок

Військові біля авто. Фото: Новини.LIVE

Українці зі статусом учасника бойових дій мають право на державну підтримку, яка охоплює оплату комунальних послуг, медичне обслуговування, транспорт, працевлаштування та освіту. Для них передбачена знижка 75% на житлово-комунальні послуги, безоплатний проїзд і додаткова оплачувана відпустка. Окремі гарантії поширюються також на членів сімей військових.

Про це розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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На які комунальні послуги УБД отримують знижку

Основні права учасників бойових дій визначає стаття 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Учасники бойових дій мають право сплачувати лише 25% вартості певних житлово-комунальних послуг у межах установлених державою нормативів.

Знижка 75% поширюється на:

квартирну плату в межах визначених норм житлової площі;

газ, електроенергію та інші комунальні послуги в межах нормативів споживання;

скраплений балонний газ для побутових потреб;

паливо, зокрема рідке, для будинків без центрального опалення.

Під час розрахунку пільги на оплату житла враховують 21 кв. м загальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в помешканні та має право на пільгу. Додатково на сім'ю передбачено 10,5 кв. м. Такі самі нормативи площі використовують і для розрахунку витрат на опалення.

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Якщо сім'я складається виключно з непрацездатних осіб, для оплати газу на опалення застосовують подвійну нормативну площу: 42 кв. м на кожного пільговика та ще 21 кв. м на сім'ю. Житлово-комунальні пільги поширюються і на членів сім'ї УБД, які проживають разом із ним. При цьому вид житла та форма власності не мають значення.

Які медичні послуги безоплатні для учасників бойових дій

Для ветеранів передбачені окремі гарантії під час отримання медичної допомоги. УБД можуть безоплатно отримувати за рецептами лікарів медикаменти, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення. Також вони мають право на першочергове безоплатне зубопротезування. Виняток становлять протези з дорогоцінних металів.

Серед інших медичних гарантій:

щорічне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в медичних закладах та аптеках;

першочергова госпіталізація;

можливість після виходу на пенсію або зміни роботи й надалі користуватися поліклініками та госпіталями, до яких ветеран був прикріплений раніше.

Закон також містить положення про безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсацію його вартості. Водночас дію цієї норми було зупинено на 2023, 2024 та 2025 роки. Щодо її застосування у 2026 році необхідно враховувати чинні бюджетні положення.

Де учасники бойових дій можуть їздити безкоштовно

УБД мають право на безоплатний проїзд різними видами громадського транспорту незалежно від місця проживання. Пільга охоплює міський пасажирський транспорт, автомобільний транспорт загального користування в сільській місцевості, приміські залізничні та водні перевезення.

Також передбачений безоплатний проїзд автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньообласних та міжобласних.

Для користування пільгою необхідно мати посвідчення встановленого зразка. Якщо діє автоматизована система обліку оплати проїзду, може знадобитися електронний квиток, який видають безоплатно.

Крім регулярних поїздок, учасники бойових дій мають право на один із двох варіантів пільгового проїзду:

один раз на два роки — безоплатна поїздка туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

один раз на рік — поїздка туди й назад із 50% знижкою.

Які трудові права та відпустки передбачені для УБД

Працевлаштовані учасники бойових дій мають право обирати зручний час для щорічної відпустки. Додатково закон передбачає 14 календарних днів оплачуваної відпустки на рік.

Ще одна гарантія стосується збереження роботи. У разі скорочення чисельності або штату працівників УБД мають переважне право залишитися на роботі.

Якщо підприємство, установа чи організація ліквідується, для них також передбачено переважне право на працевлаштування. Ці гарантії застосовуються з урахуванням особливостей, установлених законодавством для окремих категорій працівників.

У разі тимчасової непрацездатності учасникам бойових дій передбачена допомога в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від трудового стажу.

Які житлові та земельні пільги можуть отримати ветерани

Учасники бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове забезпечення житлом. Закон передбачає першочергове відведення земельних ділянок для будівництва індивідуального житла, садівництва та городництва.

Серед інших гарантій — першочерговий ремонт будинків і квартир, забезпечення паливом та право на отримання позик для житлових потреб. Такі позики можуть надаватися на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт житла, підключення до інженерних мереж, а також будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок. Погашення позики передбачене протягом десяти років, починаючи з п'ятого року після завершення будівництва.

Окрема гарантія встановлена для УБД, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій чи виконання військових обов'язків. Їх мають забезпечити житлом протягом двох років із моменту взяття на квартирний облік. Ветерани також мають першочергове право вступати до житлових, гаражних та інших кооперативів, садівницьких товариств, а також придбавати матеріали для індивідуального будівництва.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, яку зарплату отримують військові НАТО. Наприклад, у США військовослужбовець на початковій посаді отримує близько 24 000-28 000 доларів на рік до сплати податків. Проте додаткові пільги на житло, харчування та медичне страхування можуть істотно збільшувати загальну вартість компенсаційного пакета.

Також Новини.LIVE повідомляли, як можуть зрости виплати українським військовим. Про це розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За його словами, базове грошове забезпечення військових не підвищували вже п’ятий рік.