Працівники на роботі. Фото: Pexels

Одинокі матері та батьки, які виховують дітей до 14 років, можуть отримати пільги на роботі. Закон забезпечує працівників трудовими гарантіями, які включають право на соціальну відпустку, заборону звільнення з ініціативи керівника, обов'язкові виплати та ін. Ми розібралися, на яку допомогу варто розраховувати одиноким жінкам і чоловікам із неповнолітніми дітьми.

Сайт Новини.LIVE розповідає про трудові пільги для самотніх батьків у листопаді 2026 року.

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Пільги для батьків-одинаків на роботі

Різні статті Кодексу законів про працю забезпечують робітників певними соціальними гарантіями. Наприклад, у період без воєнного стану заборонено встановлювати випробувальний термін одиноким батькам і матерям дітей до 14 років, а також дітей з інвалідністю (станом на 2026 рік норма тимчасово не діє).

Керівники підприємств, установ та організацій не можуть:

відмовляти цій категорії осіб у прийнятті на роботу;

знижувати заробітну плану;

звільняти з власної ініціативи.

Натомість допускається встановлення скороченої тривалості робочого часу та надання соціальної відпустки до 10 календарних днів щороку за рахунок підприємства. Додатково можна отримати підвищену податкову соціальну пільгу — 150% у розрахунку на кожну неповнолітню дитину.

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Додаткова оплачувана відпустка

Раніше ми розповідали, хто з українців має право на додатковий оплачуваний відпочинок щороку. Йдеться про 16 календарних днів відпустки зі збереженням заробітної плати. Скористатися своїм правом у 2026 році можуть такі категорії осіб:

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 або 2);

один із батьків дитини з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС.

Щоб отримати фінансування додаткових відпусток у 2027 році, роботодавці повинні звернутися до Пенсійного фонду з повним пакетом документів. Йдеться про паспорт даних підприємства, списки працівників із правом на такий відпочинок, графік відпусток за встановленою формою і розрахунок потенційних витрат.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що учасникам бойових дій у 2026 році надають пільги у вигляді знижок на комунальні послуги, допомоги в працевлаштуванні тощо. Частина державних гарантій навіть поширюється на близьких родичів УБД — чоловіка або дружину і дітей.

Також Новини.LIVE розповідали про податкові пільги для пенсіонерів у листопаді 2026 року. Якщо людина вийшла на пенсію за віком або вислугу років, однак вирішила відкрити власний бізнес, вона не повинна сплачувати за себе єдиний соціальний внесок.