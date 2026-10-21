Українцям доступні робочі гарантії: перелік пільг для одиноких батьків
Одинокі матері та батьки, які виховують дітей до 14 років, можуть отримати пільги на роботі. Закон забезпечує працівників трудовими гарантіями, які включають право на соціальну відпустку, заборону звільнення з ініціативи керівника, обов'язкові виплати та ін. Ми розібралися, на яку допомогу варто розраховувати одиноким жінкам і чоловікам із неповнолітніми дітьми.
Сайт Новини.LIVE розповідає про трудові пільги для самотніх батьків у листопаді 2026 року.
Пільги для батьків-одинаків на роботі
Різні статті Кодексу законів про працю забезпечують робітників певними соціальними гарантіями. Наприклад, у період без воєнного стану заборонено встановлювати випробувальний термін одиноким батькам і матерям дітей до 14 років, а також дітей з інвалідністю (станом на 2026 рік норма тимчасово не діє).
Керівники підприємств, установ та організацій не можуть:
- відмовляти цій категорії осіб у прийнятті на роботу;
- знижувати заробітну плану;
- звільняти з власної ініціативи.
Натомість допускається встановлення скороченої тривалості робочого часу та надання соціальної відпустки до 10 календарних днів щороку за рахунок підприємства. Додатково можна отримати підвищену податкову соціальну пільгу — 150% у розрахунку на кожну неповнолітню дитину.
Додаткова оплачувана відпустка
Раніше ми розповідали, хто з українців має право на додатковий оплачуваний відпочинок щороку. Йдеться про 16 календарних днів відпустки зі збереженням заробітної плати. Скористатися своїм правом у 2026 році можуть такі категорії осіб:
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 або 2);
- один із батьків дитини з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС.
Щоб отримати фінансування додаткових відпусток у 2027 році, роботодавці повинні звернутися до Пенсійного фонду з повним пакетом документів. Йдеться про паспорт даних підприємства, списки працівників із правом на такий відпочинок, графік відпусток за встановленою формою і розрахунок потенційних витрат.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що учасникам бойових дій у 2026 році надають пільги у вигляді знижок на комунальні послуги, допомоги в працевлаштуванні тощо. Частина державних гарантій навіть поширюється на близьких родичів УБД — чоловіка або дружину і дітей.
Також Новини.LIVE розповідали про податкові пільги для пенсіонерів у листопаді 2026 року. Якщо людина вийшла на пенсію за віком або вислугу років, однак вирішила відкрити власний бізнес, вона не повинна сплачувати за себе єдиний соціальний внесок.