Таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Українці зможуть не витрачати тисячі гривень, аби дістатись додому. У Києві планують обмежать різке зростання вартості поїздок на таксі під час повітряних тривог, зупинки метро та інших надзвичайних ситуацій, які ускладнюють пересування містом. Відповідний меморандум із цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI підписали Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передають Новини.LIVE.

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Наскільки може подорожчати таксі під час тривоги

Максимальна надбавка становитиме 75% до базової вартості поїздки. Тобто тариф за відповідних умов не повинен перевищувати звичайну ціну більш ніж в 1,75 раза.

наприклад, якщо поїздка за звичайних умов коштує 200 грн, її максимальна вартість становитиме 350 грн.

Слід розуміти, що йдеться про обмеження надбавки до базового тарифу, а не про встановлення єдиної фіксованої вартості поїздок для всіх пасажирів. Можливість для пасажирів впливати на запропоновану ціну зберігатиметься, однак вона діятиме в межах погоджених обмежень.

Коли діятимуть обмеження цін на таксі

Нові правила стосуватимуться ситуацій, коли пересування столицею суттєво ускладнюється через надзвичайні обставини. Зокрема, йдеться про повітряні тривоги, зупинку громадського транспорту, включно з метрополітеном, порушення руху мостами та інші логістичні проблеми.

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Одним із прикладів стала ситуація після атаки на Південний міст, коли транспортні обмеження вплинули на пересування містом. Відповідно до меморандуму, обмеження тарифів діятимуть щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту та руху мостами. Саме після завершення тривоги попит на таксі нерідко різко зростає, адже багато людей одночасно намагаються дістатися додому чи на роботу.

Які служби таксі погодилися обмежити тарифи

До меморандуму долучилися чотири цифрові платформи перевезень:

Bolt;

Uklon;

Uber;

OPTI.

Зокрема служба таксі Bolt вже почала присилати клієнтам повідомлення про обмеження щодо зростання цін на таксі:

Сповіщення від Bolt. Фото: Новини.LIVE / скриншот

Прем'єр-міністр також розраховує, що до домовленості приєднаються інші учасники ринку. Представники влади наголошують на необхідності відповідальної поведінки операторів перевезень у кризових ситуаціях, коли пасажири мають обмежені можливості вибору транспорту.

Хто контролюватиме ціни на таксі

Влада хоче запобігти критичному подорожчанню перевезень у моменти, коли через надзвичайні обставини мешканці столиці особливо потребують альтернативного транспорту.

"Уряд уважно стежитиме за виконанням згаданих вище правил", — підкреслив Корецький.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про ціни на таксі у Києві після масованого обстрілу 2 жовтня. Наприклад, щоб дістатися зі станції метро "Позняки" на Хрещатик (з лівого берега на правий), в Uklon потрібно було заплатити 998 грн, а "комфорт" обходився пасажирам у 1 123 грн. А поїздка зі станції "Осокорки" до Оболоні коштувала від 1 191 до 1 856 грн (Prime)

Також Новини.LIVE розповідали, хто може безкоштовно їздити громадським транспортом. Окремого закону чи постанови, які б регулювали безплатні перевезення пасажирів у громадському транспорті, немає. Пільга поширюється на конкретні види громадського транспорту, а саме тролейбуси, трамваї, електрички, міські автобуси і маршрутні таксі.