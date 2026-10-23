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Головна Економіка Безплатний проїзд у громадському транспорті: хто має пільги в листопаді

Безплатний проїзд у громадському транспорті: хто має пільги в листопаді

Ua ru
23 жовтня 2026 10:05
Безплатний проїзд у тролейбусах і маршрутках: хто має пільги в листопаді 2026 року Новини.LIVE
Пасажири виходять з автобуса. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці мають пільги на проїзд у громадському транспорті — вони не сплачують за квиток. Для цього необхідно пред’явити документ, який підтверджує наявність конкретного статусу. Хоча на практиці нерідко стаються конфліктні ситуації, коли водії відмовляються перевозити пасажирів безплатно. Ми розібралися, для кого передбачені пільги у листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців не потрібно платити за проїзд у громадському транспорті.

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Пільги на проїзд у транспорті

Окремого закону, постанови чи нормативного акту, який би регулював безплатні перевезення пасажирів у громадському транспорті, немає. Ці пільги прописані в різних документах, наприклад, у законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" чи постанові "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Станом на листопад 2026 року заощаджувати кошти можуть:

  • пенсіонери за віком;
  • учасники бойових дій;
  • діти з багатодітних сімей;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • діти до шести років без окремого місця;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • батьки загиблих або зниклих безвісти військових;
  • діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та ліквідатори аварії 2 категорії;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі;
  • ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;
  • поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;
  • особи з інвалідністю 1 та 2 групи, діти з інвалідністю, їх супроводжуючі;
  • реабілітовані особи, яким встановили інвалідність через політичні репресії.

Пільга поширюється на конкретні види громадського транспорту, а саме тролейбуси, трамваї, електрички, міські автобуси і маршрутні таксі. Натомість за користування поїздами потрібно платити на загальних підставах, хоча існують окремі знижки на квитки для осіб з інвалідністю та військових.

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Що загрожує за відмову безплатного перевезення

Фінансування пільгових перевезень пасажирів забезпечується місцевими бюджетами. Нерідко водії скаржаться на відсутність будь-якої компенсації, тому відмовляють людям у безплатних місцях. Але стаття 37 закону "Про автомобільний транспорт" забороняє таку самодіяльність:

"Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом".

В разі недотримання вимог закону загрожує фінансова відповідальність за статтею 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф за безпідставну відмову перебуває на рівні 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 грн у 2026 році.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери в Україні можуть їздити громадським транспортом безплатно. Однак у деяких випадках одного пенсійного посвідчення для отримання пільги буде недостатньо. Зокрема якщо в місті функціонує система електронних квитків.

Також Новини.LIVE розповідали, на які пільги можуть розраховувати учасники бойових дій. Для осіб із посвідченням УБД передбачили, окрім безплатного проїзду різними видами громадського транспорту, ще знижку на комунальні послуги та деякі медичні гарантії.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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