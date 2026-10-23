Пассажиры выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы имеют льготы на проезд в общественном транспорте — они не платят за билет. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий наличие соответствующего статуса. Хотя на практике нередко возникают конфликтные ситуации, когда водители отказываются перевозить пассажиров бесплатно. Мы разобрались, для кого предусмотрены льготы в ноябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев не нужно платить за проезд в общественном транспорте.

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Льготы на проезд в транспорте

Отдельного закона, постановления или нормативного акта, который бы регулировал бесплатные перевозки пассажиров в общественном транспорте, нет. Эти льготы прописаны в различных документах, например, в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" или постановлении "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

По состоянию на ноябрь 2026 года сэкономить средства могут:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

военнослужащие срочной службы;

дети до шести лет без отдельного места;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1-й категории и ликвидаторы аварии 2-й категории;

люди с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие;

ветераны военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети с инвалидностью, их сопровождающие;

реабилитированные лица, которым установлена инвалидность в результате политических репрессий.

Льгота распространяется на определенные виды общественного транспорта, а именно троллейбусы, трамваи, электрички, городские автобусы и маршрутные такси. За пользование поездами нужно платить на общих условиях, хотя существуют отдельные скидки на билеты для лиц с инвалидностью и военнослужащих.

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Что грозит за отказ в бесплатной перевозке

Финансирование льготных перевозок пассажиров обеспечивается за счет местных бюджетов. Нередко водители жалуются на отсутствие какой-либо компенсации, поэтому отказывают людям в бесплатных местах. Но статья 37 закона "Об автомобильном транспорте" запрещает такую самодеятельность:

"Автомобильному перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказывать в льготной перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом".

В случае несоблюдения требований закона грозит финансовая ответственность по статье 133-1 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за безосновательный отказ составляет 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 грн в 2026 году.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионеры в Украине могут ездить общественным транспортом бесплатно. Однако в некоторых случаях одного пенсионного удостоверения для получения льготы будет недостаточно. В частности если в городе функционирует система электронных билетов.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие льготы могут рассчитывать участники боевых действий. Для лиц с удостоверением УБД предусмотрели, помимо бесплатного проезда на различных видах общественного транспорта, еще и скидку на коммунальные услуги и некоторые медицинские гарантии.