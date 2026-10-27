Такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Украинцы смогут не тратить тысячи гривен, чтобы добраться домой. В Киеве планируют ограничить резкий рост стоимости поездок на такси во время воздушных тревог, остановок метро и других чрезвычайных ситуаций, затрудняющих передвижение по городу. Соответствующий меморандум с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI подписали Министерство инфраструктуры и Министерство экономики.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE.

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Насколько может подорожать такси во время тревоги

Максимальная надбавка составит 75% к базовой стоимости поездки. То есть тариф при соответствующих условиях не должен превышать обычную цену более чем в 1,75 раза.

Например, если поездка в обычных условиях стоит 200 грн, её максимальная стоимость составит 350 грн.

Следует понимать, что речь идет об ограничении надбавки к базовому тарифу, а не об установлении единой фиксированной стоимости поездок для всех пассажиров. Возможность для пассажиров влиять на предлагаемую цену сохранится, однако она будет действовать в пределах согласованных ограничений.

Когда будут действовать ограничения цен на такси

Новые правила будут касаться ситуаций, когда передвижение по столице существенно затрудняется из-за чрезвычайных обстоятельств. В частности, речь идет о воздушных тревогах, остановке общественного транспорта, включая метрополитен, нарушении движения по мостам и других логистических проблемах.

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Одним из примеров стала ситуация после атаки на Южный мост, когда транспортные ограничения повлияли на передвижение по городу. Согласно меморандуму, ограничения тарифов будут действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или до возобновления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам. Именно после отмены тревоги спрос на такси нередко резко возрастает, ведь многие люди одновременно пытаются добраться домой или на работу.

Какие службы такси согласились ограничить тарифы

К меморандуму присоединились четыре цифровые платформы перевозок:

Bolt;

Uklon;

Uber;

OPTI.

В частности, служба такси Bolt уже начала рассылать клиентам уведомления об ограничениях на рост цен на такси:

Уведомление от Bolt. Фото: Новини.LIVE / скриншот

Премьер-министр также рассчитывает, что к соглашению присоединятся другие участники рынка. Представители власти подчеркивают необходимость ответственного поведения операторов перевозок в кризисных ситуациях, когда у пассажиров ограничены возможности выбора транспорта.

Кто будет контролировать цены на такси

Власти хотят предотвратить резкое подорожание перевозок в моменты, когда из-за чрезвычайных обстоятельств жители столицы особенно нуждаются в альтернативном транспорте.

"Правительство будет внимательно следить за выполнением упомянутых выше правил", — подчеркнул Корецкий.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о ценах на такси в Киеве после массированного обстрела 2 октября. Например, чтобы добраться от станции метро "Позняки" до "Крещатика" (с левого берега на правый), в Uklon нужно было заплатить 998 грн, а комфорт обходился пассажирам в 1 123 грн. А поездка со станции "Осокорки" до "Оболони" стоила от 1 191 до 1 856 грн (Prime)

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может бесплатно ездить на общественном транспорте. Отдельного закона или постановления, регулирующих бесплатные перевозки пассажиров в общественном транспорте, нет. Льгота распространяется на конкретные виды общественного транспорта, а именно троллейбусы, трамваи, электрички, городские автобусы и маршрутные такси.