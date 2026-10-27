Купюры номиналом 500 грн в руках. Фото: УНІАН

Украинцы могут без ограничений использовать банкноты национальной валюты, если они не были выведены из наличного обращения. В то же время не помешает избавиться от купюр гривны, которыми Национальный банк перестал пополнять кассы финансовых учреждений. Платежный статус эти деньги не утратили, но со временем их будет все труднее обменять или использовать в расчетных операциях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от купюр какого номинала украинцам лучше постепенно избавляться.

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Что не так с купюрами по 500 грн

Бумажные банкноты имеют ориентировочный срок эксплуатации. Со временем они изнашиваются и получают различные повреждения, что затрудняет проверку на подлинность. НБУ регулярно пополняет наличный оборот купюрами нового поколения с более современными элементами защиты, выводя при этом из обращения устаревшие деньги.

Например, регулятор прекратил печатать банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (третьего поколения). Их выпускали в 2006, 2011, 2014 и 2015 гг. с изображениями Григория Сковороды на лицевой стороне и Киево-Могилянской академии на обороте.

Эти купюры постепенно заменяют на более защищенные и долговечные бумажные экземпляры образца 2015 года (четвертого поколения). Старые банкноты не утратили платежеспособность и могут использоваться без ограничений, однако наступит день, когда их полностью выведут из обращения.

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Поэтому стоит заранее обменить купюры третьего поколения на более современные деньги. Это позволит избежать в будущем потенциальных проблем, связанных с проверкой наличности на подлинность. Особенно если признаки износа уже достаточно заметны.

Появятся ли купюры по 5 000 грн

Ранее мы рассказывали, планирует ли Национальный банк выпускать купюры номиналом 5 000 грн. Заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик, что появление банкнот по 2 000 грн связано с потребностями наличного обращения, ведь стоимость товаров и услуг растет.

"Это не свидетельствует о том, что происходит что-то плохое. Это, прежде всего, связано с тем, что уже произошло в экономике за эти годы", — отметил Лепушинский.

По его словам, регулятор не планирует выпускать купюры номиналом 5 000 грн в течение ближайших нескольких лет, поскольку для этого нет никаких экономических оснований. Кроме того, спикер подчеркнул, что обесценивания национальной валюты в масштабах 90-х годов бояться не стоит.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут продать купюры с редким серийным номером. Коллекционеры готовы заплатить за уникальные комбинации немалые деньги. Мы нашли объявления для бонистов с интересными условиями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с курсом доллара до конца 2026 года. Эксперты прогнозируют, что показатели будут оставаться в пределах 45-46 грн/долл. Девальвация гривны будет продолжаться, однако умеренными темпами.