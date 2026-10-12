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Главная Экономика Купюры номиналом в тысячу гривен: грозит ли Украине гиперинфляция

Купюры номиналом в тысячу гривен: грозит ли Украине гиперинфляция

Ua ru
12 октября 2026 10:16
Эксклюзив
Будет ли в Украине купюра номиналом 5 000 гривен: в НБУ объяснили, что происходит с национальной валютой
Председатель НБУ Андрей Пышный держит в руках две купюры номиналом 2 000 грн. Фото: УНИАН

В Украине уже возникла потребность в банкнотах большего номинала, ведь растут номинальные объемы экономики и зарплаты. Именно этим в Нацбанке объясняют введение купюры номиналом 2 000 гривен. В то же время появление новых банкнот не означает, что страна движется к гиперинфляции, как это происходило в 1990-х годах.

Стоит ли ожидать купюру в 5 000 гривен и насколько оправданы опасения украинцев, рассказал заместитель председателя Нацбанка Владимир Лепушинский в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Планирует ли Нацбанк выпускать купюру номиналом 5 000 гривен

Появление банкноты номиналом 2 000 гривен связано с потребностями наличного обращения. Как пояснил Лепушинский, номинальный объем экономики и зарплаты растут, поэтому для обслуживания денежного обращения нужны банкноты большего номинала.

По словам заместителя главы НБУ, еще до появления купюры в 2 000 гривен спрос на такой номинал уже сформировался. Показательным было то, что более половины наличных в обращении составляли банкноты номиналом 1 000 гривен.

"Это не свидетельствует о том, что происходит что-то плохое. Это, прежде всего, касается того, что уже произошло в экономике за эти годы", — отметил Лепушинский.

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В то же время конкретных планов по введению банкноты номиналом 5 000 гривен он не озвучил.

Грозит ли Украине гиперинфляция

Появление банкнот с более крупным номиналом вызвало у украинцев ассоциации с 1990-ми годами, когда из-за стремительного обесценивания денег в наличном обращении использовались купюры на миллионы. Однако в Нацбанке не считают такое сравнение обоснованным.

Лепушинский подчеркнул, что инфляция в Украине сейчас находится на умеренном уровне. Зато в 1990-х годах ее показатели в отдельные периоды были трехзначными, а иногда даже пятизначными.

Поэтому сам факт появления банкнот большего номинала не означает повторения сценария гиперинфляции. Выпуск купюры номиналом 2 000 гривен, по объяснению представителя НБУ, прежде всего отражает изменения, произошедшие в экономике за последние годы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в Украине возник дисбаланс с валютой. Сейчас НБУ тратит значительные валютные резервы, чтобы сдерживать колебания на рынке. Однако украинская экономика сталкивается с проблемой сокращения экспортных поступлений.

Также Новини.LIVE писали, вернется ли Украина к эмиссии гривны. Отказ от ее использования в настоящее время является одним из важных факторов сохранения макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны. В то же время НБУ допускает, что в чрезвычайных обстоятельствах эмиссия теоретически может стать вынужденной мерой.

гривна банкнота Национальный банк Украины Инфляция в Украине
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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