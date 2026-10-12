Чи буде в Україні купюра 5 000 гривень: у НБУ пояснили, що відбувається з національною валютою

Голова НБУ Андрій Пишний тримає в руках дві купюри номіналом 2 000 грн. Фото: УНІАН

В Україні вже з’явилася потреба у банкнотах більшого номіналу, адже зростають номінальні обсяги економіки та зарплати. Саме цим у Нацбанку пояснюють запровадження купюри номіналом 2 000 гривень. Водночас поява нових банкнот не означає, що країна рухається до гіперінфляції, як це відбувалося у 1990-х роках.

Чи варто очікувати купюру у 5 000 гривень і наскільки виправдані побоювання українців, розповів заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама

Чи планує Нацбанк випускати купюру 5 000 гривень

Поява банкноти номіналом 2 000 гривень пов’язана з потребами готівкового обігу. Як пояснив Лепушинський, номінальний обсяг економіки та зарплати зростають, тому для обслуговування грошового обігу потрібні банкноти більшого номіналу.

За словами заступника НБУ, ще до появи купюри у 2 000 гривень попит на такий номінал уже сформувався. Показовим було те, що понад половину готівки в обігу становили банкноти номіналом 1 000 гривень.

"Це не свідчить про те, що щось погане відбувається. Це, насамперед, стосується того, що вже відбулося в економіці за ці роки", — зазначив Лепушинський.

Водночас конкретних планів щодо запровадження банкноти номіналом 5 000 гривень він не озвучив.

Читайте також:

Чи загрожує Україні гіперінфляція

Поява банкнот із більшим номіналом викликала в українців асоціації з 1990-ми роками, коли через стрімке знецінення грошей у готівковому обігу використовувалися купюри на мільйони. Однак у Нацбанку не вважають таке порівняння обґрунтованим.

Лепушинський наголосив, що інфляція в Україні зараз перебуває на помірному рівні. Натомість у 1990-х роках її показники в окремі періоди були тризначними, а іноді навіть п’ятизначними.

Тому сам факт появи банкнот більшого номіналу не означає повторення сценарію гіперінфляції. Випуск купюри у 2 000 гривень, за поясненням представника НБУ, передусім відображає зміни, які відбулися в економіці за останні роки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому в Україні виник дисбаланс з валютою. Наразі НБУ витрачає значні валютні резерви, щоб стримувати коливання на ринку. Однак українська економіка стикається з проблемою скорочення експортних надходжень.

Також Новини.LIVE писали, чи повернеться Україна до емісії гривні. Відмова від її використання наразі є одним із важливих чинників збереження макрофінансової стабільності України в умовах війни. Водночас НБУ допускає, що за надзвичайних обставин емісія теоретично може стати вимушеним кроком.