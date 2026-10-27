Купюри номіналом 500 грн у руках. Фото: УНІАН

Українці можуть без обмежень використовувати банкноти національної валюти, якщо їх не вивели з готівкового обігу. Водночас не завадить позбутися купюр гривні, якими Національний банк припинив поповнювати каси фінансових установ. Платіжний статус ці гроші не втратили, але з часом їх буде все важче обміняти або застосувати в розрахунковій операції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, купюр якого номіналу краще поступово позбуватися українцям.

Реклама

Що не так із купюрами по 500 грн

Паперові банкноти мають орієнтовний строк експлуатації. З часом вони зношуються і набувають різних пошкоджень, що ускладнює перевірку на справжність. НБУ регулярно поповнює готівковий обіг купюрами нового покоління з більш сучасними елементами захисту, натомість виводячи з ужитку застарілі гроші.

Наприклад, регулятор припинив друкувати банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років (третього покоління). Їх випускали у 2006, 2011, 2014 та 2015 рр. із зображеннями Григорія Сковороди на лицьовій стороні та Києво-Могилянської академії на звороті.

Ці купюри поступово замінюють на більш захищені та стійкіші паперові екземпляри зразка 2015 року (четвертого покоління). Старі банкноти не втратили платоспроможність і можуть використовуватися без обмежень, однак настане день, коли їх повноцінно виведуть з обігу.

Читайте також:

Тому варто заздалегідь обміняти купюри третього покоління на сучасніші гроші. Це дозволить уникнути в майбутньому потенційних проблем, пов’язаних із перевіркою готівки на справжність. Особливо якщо ознаки зношення вже доволі видимі.

Чи з'являться купюри по 5 000 грн

Раніше ми розповідали, чи планує Національний банк випускати купюри номіналом 5 000 грн. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик, що поява банкнот по 2 000 грн пов'язана з потребами готівкового обігу, адже вартість товарів і послуг зростає.

"Це не свідчить про те, що щось погане відбувається. Це, насамперед, стосується того, що вже відбулося в економіці за ці роки", — зазначив Лепушинський.

За його словами регулятор, не планує випускати купюри номіналом 5 000 грн протягом найближчих кількох років, бо для цього немає жодних економічних підстав. Додатково спікер наголосив, що знецінення національної валюти у масштабах 90-х років боятися не варто.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть продати купюри з рідкісним серійним номером. Колекціонери готові заплатити за унікальні комбінації непогані гроші. Ми знайшли оголошення для боністів із цікавими умовами.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з курсом долара до кінця 2026 року. Експерти прогнозують перебування показників у межах 45-46 грн/дол. Девальвація гривні буде продовжуватися, однак помірними темпами.