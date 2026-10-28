Объявление воздушной тревоги. Фото: УНИАН

Наличие собственного или арендованного убежища отныне является основным условием для работы украинского бизнеса в условиях воздушной тревоги. Согласно новому постановлению Кабинета Министров, которое делит тревоги на "красный" и "желтый" уровни, компании без укрытий смогут продолжать работу только с согласия работников и не дольше чем три месяца. Однако с момента публикации постановления прошло уже почти 2 месяца, поэтому времени остаётся ещё меньше. По истечении срока отсутствие укрытия станет прямым препятствием для работы во время угроз с воздуха.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление № 1 092 Кабинета Министров Украины.

Реклама

Наличие укрытия — разрешение на работу

По новым правилам, в случае объявления желтого (дронового) уровня угрозы, упрощенный режим работы применяется не ко всем подряд.

Ключевым фактором становится инфраструктура безопасности здания или территории:

предприятия, учреждения и торговые заведения, имеющие собственные или арендованные постоянные или временные защитные сооружения, имеют право продолжать полноценную деятельность во время дроновой опасности;

а для объектов, где укрытия отсутствуют, работа будет значительно ограничена.

Что ждет бизнес без укрытий

Правительство установило для предпринимателей, у которых до сих пор не было оборудованных укрытий, четкий временной лимит. Пока продолжать работу в зданиях без укрытий во время желтого уровня угрозы разрешается исключительно по согласованию с трудовым коллективом. А клиенты могут находиться на таких территориях только по собственному усмотрению.

Читайте также:

Почему бизнесу следует действовать немедленно

Постановление вступило в силу 4 сентября. Бизнес, не имеющий укрытий, может решить этот вопрос в течение 3 месяцев — до 4 декабря 2026 года.

Компании, которые не инвестируют в защиту персонала и не обустроят укрытия в течение отведенных трех месяцев, рискуют столкнуться с угрозой полной остановки деятельности во время воздушных угроз, которые в последние месяцы могут длиться долгое время.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о налогах, которые должны уплатить ФЛП 3-й группы в ноябре. Одним из важных документов является декларация за девять месяцев текущего года. В документе необходимо будет отразить накопительным методом заработанную сумму, а также информацию об уплаченных налогах.

Также Новини.LIVE сообщали, как будут работать службы такси во время воздушных тревог. Отныне максимальная надбавка составит 75% к базовой стоимости поездки. То есть, если базовый тариф составляет 200 гривен, то максимальная стоимость во время тревоги будет 350 гривен.