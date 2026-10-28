Украинцы с зонтиками на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит следить за изменениями в социальных стандартах, дабы понимать, что ждет их финансовое положение в ближайшее время. Речь идет о минимальной зарплате, пенсионных начислениях, налоговых ставках и прожиточном минимуме, от которого зависит большое количество других выплат. Мы разобрались, к чему нужно готовиться нашим гражданам в ноябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами, пенсиями и налогами в ноябре.

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Минимальная зарплата и прожиточный минимум

В течение 2026 года социальные стандарты останутся неизменными, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Минимальная зарплата в ноябре будет составлять 8 647 грн, или 52 грн в час. Эта сумма указана до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — на "руки" получится около 6 658 грн.

Размеры прожиточных минимумов варьируются для отдельных социальных и демографических групп населения. В ноябре зафиксируются такие показатели:

для одного человека — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность, — 2 595 грн.

С 1 января 2027 года в Украине планируют пересмотреть социальные стандарты в соответствии с законопроектом № 16000. Если его примут, минимальная зарплата повысится до 9 546 грн с учетом налогов, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — до 3 691 грн.

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Минимальная и максимальная пенсия

Размеры пенсионного обеспечения зависят от накопленного страхового стажа и уплаты единого социального взноса, а также от наличия определенного статуса, дающего право на повышенный размер выплат или надбавки. При этом минимальный показатель равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на ноябрь 2026 года гражданам пенсионного возраста будут выплачивать не менее 2 595 грн. А максимальная сумма эквивалентна 10-кратному размеру ПМ — 25 950 грн. Перерасчета ожидать не стоит, за исключением случаев наличия права на возрастную надбавку.

Налоговые ставки для ФЛП в ноябре

Физические лица-предприниматели платят налоги с учетом актуальных размеров минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Поскольку социальные стандарты в ближайшее время останутся неизменными, то за ноябрь ФЛП по упрощенной системе должны будут потратить такие суммы:

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес.

Представители 3 группы уплачивают определенный процент от дохода за отчетный период, а именно 5% ЕН и 1% ВС. Единый социальный взнос будет составлять 1 902,34 грн/мес. — это 22% от минимальной зарплаты (ФЛП вносят средства сразу за три месяца).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из учителей предусмотрена надбавка в размере 25% к должностному окладу. На повышенную зарплату могут рассчитывать сотрудники учреждений среднего образования, расположенных в населенных пунктах со статусом горных. Это обязательная доплата для всех педагогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут увеличить пенсию по возрасту. Для этого нужно отложить оформление выплат и продолжить работать после 60 лет. За каждый полный месяц отсрочки до пяти лет основной размер начислений увеличивается на 0,5%.