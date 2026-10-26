Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Значительная часть украинских пенсионеров не может похвастаться достойными выплатами. В 2026 году даже пенсия в размере 10 000 грн не покроет все базовые потребности человека, тогда как большинство граждан получают значительно меньше. Однако есть способ существенно повлиять на размер пенсионных выплат и увеличить их даже на 50%.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда в Кировоградской области, передают Новини.LIVE.

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Как можно увеличить пенсию

Украинцы, которые уже имеют право на пенсию по возрасту, могут отложить ее оформление, продолжить работать и в результате увеличить выплату. Если человек откладывает выход на заслуженный отдых, базовый размер пенсии увеличивается за каждый полный месяц страхового стажа, начисленного после 60 лет.

Размер надбавки зависит непосредственно от того, как долго человек откладывает оформление пенсии. Например, если отсрочка составляет менее 60 месяцев, добавляется по 0,5% за каждый месяц. Если же более 60 месяцев — начисляется 0,75% к будущей выплате.

Стоит учесть, что в расчет не включаются неполные месяцы стажа. На размер пенсии влияют только полностью отработанные месяцы.

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Примеры того, как рассчитать надбавку

Конкретные годы ожидания можно перевести в проценты, чтобы понять, как отсрочка может повлиять на окончательный размер пенсии.

Вот какие есть варианты:

плюс 6% — за 1 год отсрочки

плюс 12% — за 2 года;

плюс 18% — за 3 года;

плюс 24% — за 4 года;

плюс 30% — за 5 лет;

плюс 54% — за 6 лет.

Если есть желание, позволяют здоровье и другие обстоятельства, то после 60 лет можно поработать еще несколько лет и выйти на пенсию с лучшими гарантиями от государства.

Необходимо уведомить ПФУ

Если украинец после 60-летия не обратится в Пенсионный фонд и не заявит о намерении выйти на пенсию с отсрочкой, выплаты могут назначить автоматически, но при условии, что в реестрах содержатся все необходимые данные.

"Пенсия по возрасту с "отсрочкой" назначается по заявлению пенсионера со дня, следующего за последним днем месяца, в котором был приобретен полный месяц страхового стажа для отсрочки выхода на пенсию, если обращение за пенсией поступило не позднее чем через три месяца с этого дня", — уточнили в ПФУ.

Ранее Новини.LIVE писали о дополнительных выплатах пенсионерам в возрасте от 80 лет. Если у человека есть проблемы со здоровьем и он нуждается в уходе, государство гарантирует ему специальную надбавку. В 2026 году ее размер составляет 1 038 грн в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионную доплату за возраст назначат не всем. В то же время некоторые граждане могут получать больше благодаря длительному стажу. Сумма зависит как от года выхода на заслуженный отдых, так и от продолжительности официального трудоустройства.