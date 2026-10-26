Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Чимала частина українських пенсіонерів не може похизуватися гідними виплатами. Для життя у 2026 році навіть пенсія в розмірі 10 000 грн не перекриє всі базові потреби людини, тоді як більшість громадян отримують значно менше. Однак є спосіб істотно вплину на розмір пенсійної виплати та збільшити її навіть на 50%.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду в Кіровоградській області, передають Новини.LIVE.

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Як можна збільшити пенсію

Українці, які вже мають право на пенсію за віком, можуть відкласти її оформлення, продовжити працювати й в результаті збільшити виплату. Якщо особа відстрочує вихід на заслужений відпочинок, основний розмір пенсії збільшується за кожен повний місяць страхового стажу, нарахований після 60 років.

Розмір надбавки залежить безпосередньо від того, як довго людина чекає з оформленням пенсії. Наприклад, якщо відстрочка менше ніж 60 місяців додається по 0,5% за кожен місяць. Якщо ж понад 60 місяців — нараховують 0,75% до майбутньої виплати.

Варто врахувати, що до розрахунку не включаються неповні місяці стажу. Вплив на розмір пенсії мають тільки повністю відпрацьовані місяці.

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Приклади, як порахувати надбавку

Конкретні роки очікування можна перевести у відсотки, щоб розуміти як відстрочка може вплинути на остаточний розмір пенсії.

Ось які є варіанти:

плюс 6% — за 1 рік відстрочки

плюс 12% — за 2 роки;

плюс 18% — за 3 роки;

плюс 24% — за 4 роки;

плюс 30% — за 5 років;

плюс 54% — за 6 років.

Якщо є бажання, дозволяє стан здоров'я та інші обставини, то після 60 років можна попрацювати ще декілька років та піти на пенсію з кращими гарантіями від держави.

Потрібно попередити ПФУ

Якщо українець після 60-річчя не звернеться до Пенсійного фонду та не заявить про намір вийти на пенсію з відстрочкою, виплати можуть призначити автоматично, але за умови, що в реєстрах містяться всі необхідні дані.

"Пенсія за віком з "відстрочкою" призначається за зверненнями пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулось не пізніше трьох місяців з такого дня", — уточнили у ПФУ.

Раніше Новини.LIVE писали про додаткові виплати пенсіонерам у віці від 80 років. Якщо людина має проблеми зі здоров'ям та потребує догляду, держава гарантує їй спеціальну надбавку. У 2026 році її розмір складає 1 038 грн на місяць.

Також Новини.LIVE інформували, що пенсійну доплату за вік призначать не всім. Водночас деякі громадяни можуть отримувати більше завдяки тривалому стажу. Сума залежить як від року виходу на заслужений відпочинок, так і від тривалості офіційного працевлаштування.