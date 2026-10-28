Українці з парасольками на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто слідкувати за змінами в соціальних стандартах, аби розуміти, що чекає їх фінансовий стан найближчим часом. Йдеться про мінімальну зарплату, пенсійні нарахування, податкові ставки і прожитковий мінімуму, від якого залежить велика кількість інших виплат. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам у листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами, пенсіями і податками у листопаді.

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Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Протягом 2026 року соціальні стандарти будуть незмінними, згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Мінімальна зарплата в листопаді перебуватиме на рівні 8 647 грн, або 52 грн за годину. Це сума до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового на збору — на "руки" вийде близько 6 658 грн.

Розміри прожиткових мінімумів варіюються для окремих соціальних і демографічних груп населення. У листопаді будуть зафіксовані такі показники:

для однієї людини — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

З 1 січня 2027 року в Україні планують переглянути соціальні стандарти відповідно до законопроєкту № 16000. Якщо його ухвалять, мінімальна зарплата підвищиться до 9 546 грн з урахуванням податків, а ПМ для працездатних осіб — до 3 691 грн.

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Мінімальна та максимальна пенсія

Суми пенсійного забезпечення залежать від накопиченого страхового стажу і сплати єдиного соціального внеску, а також від наявності певного статусу, що дає право на підвищений розмір виплат або надбавки. Водночас мінімальний показник дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Станом на листопад 2026 року громадянам пенсійного віку будуть виплачувати щонайменше 2 595 грн. А максимальна суми еквівалентна 10-кратному розміру ПМ — 25 950 грн. Перерахунку очікувати на варто, окрім випадку наявності права на вікову надбавку.

Податкові ставки для ФОП у листопаді

Фізичні особи-підприємці платять податки з огляду на актуальні розміри мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Оскільки соціальні стандарти будуть незмінними найближчим часом, то за листопад ФОП спрощеної системи доведеться витратити такі суми:

військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс.

Представники 3 групи сплачують конкретний відсоток від доходу за звітний період, а саме 5% ЄП та 1% ВЗ. Єдиний соціальний внесок перебуватиме на рівні 1 902,34 грн/міс. — це 22% від мінімальної зарплати (ФОПи вносять кошти за три місяці одразу).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з учителів передбачена надбавка 25% до посадового окладу. На підвищену зарплату можуть розраховувати працівники закладів середньої освіти, розташованих у населених пунктах зі статусом гірських. Це обов’язкова доплата для всіх педагогів.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть збільшити пенсію за віком. Для цього потрібно відкласти оформлення виплат і продовжити працювати після 60 років. За кожен повний місяць відстрочки до п’яти років основний розмір нарахувань зростає на 0,5%.