Люди знімають блог. Фото: Pexels

Ведення блогу в TikTok давно перестало бути просто захопленням і для багатьох українців перетворилося на повноцінний бізнес. Рекламні інтеграції, бартери з українськими й міжнародними брендами дозволяють блогерам отримувати десятки тисяч гривень щомісяця. Однак разом із зростанням доходів виникає вимога їх легалізації.

Як блогеру працювати офіційно через ФОП 3 групи та скільки податків доведеться сплатити у 2026 році повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Як блогери можуть легально заробляти на рекламі

Уявімо 20-річна блогерка, яка веде TikTok-акаунт та регулярно співпрацює з українськими й іноземними брендами.

За рекламні інтеграції вона отримує 60 тисяч гривень щомісяця.

Таким чином, її дохід становить:

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180 000 гривень за квартал;

720 000 гривень за рік.

Щоб офіційно надавати рекламні послуги, блогерка зареєструвала ФОП третьої групи та обрала ставку єдиного податку 5% без ПДВ.

Такий формат дозволяє працювати з різними замовниками, зокрема іноземними, за умови дотримання правил спрощеної системи оподаткування.

Водночас не кожен власник сторінки в соціальних мережах зобов'язаний реєструвати підприємницьку діяльність. Значення мають регулярність отримання доходів, характер співпраці та інші обставини.

Скільки податків заплатить TikTok-блогер у 2026 році

Для ФОП третьої групи зі ставкою 5% без ПДВ основні платежі — єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

єдиний податок — 5% доходу. Якщо блогерка заробляє 720 000 гривень за рік, їй потрібно сплатити 36 000 гривень;

військовий збір — 1% доходу. За тих самих умов річна сума становитиме 7 200 гривень;

ЄСВ — щонайменше 22% мінімальної зарплати на місяць, якщо підприємець не має передбачених законом підстав для звільнення від його сплати.

У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 гривень. Відповідно, мінімальний ЄСВ дорівнює 1 902,34 гривні на місяць, або 22 828,08 гривні за 12 місяців.

Чи можна отримувати оплату за рекламу на особисту картку

Іноді блогери отримують гроші від рекламодавців не на підприємницький рахунок, а на особисту банківську картку. Також можливі розрахунки готівкою або іншими цифровими активами. Проте спосіб надходження коштів сам по собі не скасовує податкових обов'язків.

Таке надходження саме по собі не доводить порушення закону. Для правильного визначення податків важливо встановити походження коштів, характер операції та статус отримувача.

Чи оподатковуються донати від фоловерів

Раніше ми розповідали про оподаткування донатів від глядачів. Зазвичай це рахується як дарування. Однак блогер має розрізняти, за що саме він отримав кожен платіж, і мати можливість це підтвердити. Тут важливо не ставитися до таких переказів лише як до звичайних платежів між фізичними особами. Відсутність чіткого розмежування таких надходжень може створити проблеми не лише з податками, а й під час банківського фінансового моніторингу.

Що буде, якщо блогер не зареєстрував ФОП

Відсутність реєстрації ФОП не означає, що доходи від реклами можна не декларувати. Для фізичних осіб, які не застосовують спрощену систему, можуть діяти інші правила оподаткування залежно від джерела та виду доходу. Зокрема, у відповідних випадках застосовуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір за ставками, встановленими для таких доходів.

Заробіток у TikTok — це повноцінна економічна діяльність, якщо реклама та співпраця з брендами здійснюються систематично. Правильне оформлення доходів допомагає блогерам працювати з компаніями офіційно, виконувати податкові обов'язки та зменшувати ризики претензій з боку контролюючих органів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які штрафи можуть отримати ФОП до кінця року. Зокрема це стосується тих, хто невчасно подає податкову декларацію. На перший раз можна обмежитись сумою штрафу в 340 гривень, однак у разі повторних порушень сума може збільшитись до десятків тисяч гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, які податки мають сплатити ФОПи 3 групи в листопаді. Підприємці мають встигнуть зробити це до 19 числа. Невиконання або прострочення фінансових зобов'язань загрожує ФОП адміністративною відповідальністю.