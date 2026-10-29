Штрафи за податкову звітність у 2026 році: що загрожує підприємцям

Чоловік дивиться в ноутбук. Фото: Pexels

Пропущений дедлайн подачі податкової декларації — неприємність, яка може коштувати підприємцю не лише кількох сотень гривень штрафу, а й блокування рахунків чи втрати статусу спрощенця. Податкова система працює в автоматичному режимі. Надія на те, що "пронесе", лише збільшує суму боргу і не працює.

Які санкції загрожують порушникам і як правильно виправити ситуацію, щоб мінімізувати втрати — дізнавались Новини.LIVE з посиланням на 24 канал.

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Які штрафи чекають на ФОП за затримку декларації

Фінансова відповідальність за порушення строків звітування прямо передбачена статтею 120 Податкового кодексу України:

340 гривень — штраф за перше порушення строків подання декларації;

1 020 гривень — штраф за кожен повторний випадок протягом року, якщо до підприємця вже застосовували санкції;

1 020 гривень — фіксований штраф за перше порушення строків подання об'єднаної звітності за найманих працівників;

від 51 до 136 гривень — адміністративний штраф за ст. 164-1 КУпАП (на практиці застосовується вибірково).

Що робити, якщо строк пропущено

Навіть якщо дедлайн минув, обов'язок відзвітувати перед податковою зберігається.

Щоб зупинити автоматичне нарахування орієнтовних податків та накопичення штрафів, виконайте наступні кроки:

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Негайно надіслати декларацію, скориставшись Електронним кабінетом платника податків. Переконатись, що система прийняла документ без помилок. Не поспішати платити штраф самовільно. Варто зачекати на податкове повідомлення-рішення. Регулярно перевіряти розділи "Вхідні/Вихідні документи" та "Стан розрахунків з бюджетом". Сплатити штраф після отримання ППР. На сплату заборгованості за офіційним повідомленням-рішенням надається 10 днів.

Що буде, якщо не сплатити вчасно податок

Якщо ж ФОП затримав оплату самого податкового платежу, за це передбачені окремі штрафи.

для ФОП 1 та 2 груп: навіть якщо затримка становила 1 день, то тут застосовується штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку;

для ФОП 3 групи при затримці до 30 календарних днів, штраф становить 5% від суми податкового боргу;

для ФОП 3 групи при затримці понад 30 календарних днів, штраф зростає до 10% від суми податкового боргу.

При затримці сплати понад 90 днів для всіх груп додатково нараховується пеня на суму заборгованості.

Не варто сподіватись, що податкова "забуде" про прострочений звіт. Система ДПС працює в автоматичному режимі. Тривала затримка може спричинити анулювання статусу спрощеної системи оподаткування та арешт банківських рахунків.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які податки доведеться сплатити ФОПам 2 групи у листопаді. Підприємцям варто зафіксувати дату 20 листопада. До того часу фізичним особам-підприємцям необхідно відправити за визначеними реквізитами суму єдиного податку і військового збору.

Також Новини.LIVE повідомляли про суми податків для ФОПів 1 групи. У листопаді суттєвих змін не передбачається, тож ціна залишиться без змін. ФОПам варто пам'ятати про річний ліміт доходу у розмірі 1 444 049 грн, який не можна перевищувати.