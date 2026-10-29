Штрафы за налоговую отчетность в 2026 году: что грозит предпринимателям

Мужчина смотрит в ноутбук. Фото: Pexels

Пропущенный крайний срок подачи налоговой декларации — неприятность, которая может обойтись предпринимателю не только в несколько сотен гривен штрафа, но и в блокировку счетов или утрату статуса участника упрощенной системы налогообложения. Налоговая система работает в автоматическом режиме. Надежда на то, что "пронесет", лишь увеличивает сумму задолженности и не срабатывает.

Какие санкции грозят нарушителям и как правильно исправить ситуацию, чтобы минимизировать потери — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на 24 канал.

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Какие штрафы ждут ФЛП за задержку подачи декларации

Финансовая ответственность за нарушение сроков подачи отчетности прямо предусмотрена статьей 120 Налогового кодекса Украины:

340 гривен — штраф за первое нарушение сроков подачи декларации;

1 020 гривен — штраф за каждый повторный случай в течение года, если к предпринимателю уже применялись санкции;

1 020 гривен — фиксированный штраф за первое нарушение сроков подачи сводной отчетности по наемным работникам;

от 51 до 136 гривен — административный штраф по ст. 164-1 КУоАП (на практике применяется выборочно).

Что делать, если срок пропущен

Даже если крайний срок истек, обязанность отчитаться перед налоговой сохраняется.

Чтобы остановить автоматический расчет ориентировочных налогов и начисление штрафов, выполните следующие действия:

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Немедленно отправьте декларацию, воспользовавшись "Электронным кабинетом налогоплательщика". Убедитесь, что система приняла документ без ошибок. Не спешите платить штраф самостоятельно. Стоит дождаться налогового уведомления-решения. Регулярно проверять разделы "Входящие/Исходящие документы" и "Состояние расчетов с бюджетом". Уплатить штраф после получения налогового уведомления-решения. На уплату задолженности по официальному уведомлению-решению предоставляется 10 дней.

Что будет, если не уплатить налог вовремя

Если же ФЛП задержал оплату самого налогового платежа, за это предусмотрены отдельные штрафы.

для ФЛП 1 и 2 групп: даже если задержка составила 1 день, то здесь применяется штраф в размере 50% от ставки единого налога;

для ФЛП 3-й группы при задержке до 30 календарных дней штраф составляет 5% от суммы налогового долга;

для ФЛП 3-й группы при задержке более 30 календарных дней штраф увеличивается до 10% от суммы налогового долга.

При задержке уплаты более 90 дней для всех групп дополнительно начисляется пеня на сумму задолженности.

Не стоит надеяться, что налоговая «забудет» о просроченном отчете. Система ГНС работает в автоматическом режиме. Длительная задержка может привести к аннулированию статуса упрощенной системы налогообложения и аресту банковских счетов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие налоги придется уплатить ФЛП 2-й группы в ноябре. Предпринимателям стоит отметить дату 20 ноября. К этому времени физическим лицам-предпринимателям необходимо перечислить по указанным реквизитам сумму единого налога и военного сбора.

Также Новини.LIVE сообщали о суммах налогов для ФЛП 1-й группы. В ноябре существенных изменений не предвидится, поэтому сумма останется без изменений. ФЛП следует помнить о годовом лимите дохода в размере 1 444 049 грн, который нельзя превышать.