Мужчина строит выгребную яму. Фото: YouTube/Олег Дім&Сім'я

Украинцам, планирующим обустроить выгребную яму на своей даче или другом земельном участке, следует учитывать ряд санитарных норм и запретов. Нарушение хотя бы одного из них может привести к распространению неприятного запаха, загрязнению колодцев, а впоследствии и к конфликту с соседями. Кроме того, могут быть наложены штрафы.

Об этом сообщает Шегиновский сельский совет, передают Новини.LIVE.

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Как обустраивать выгребную яму

Поскольку в Украине нет отдельного закона, устанавливающего нормы обустройства выгребных ям, этот вопрос регулируется правилами содержания территорий населенных пунктов. Также применяются государственные санитарные нормы.

Прежде чем приступить к обустройству ямы на участке, необходимо обратить внимание на расстояние до соседнего участка. Следует отмерить не менее 10-12 метров. Копать яму нужно на глубину до 3 метров, но контролировать процесс, чтобы не оказаться ниже уровня грунтовых вод.

Что еще следует принять во внимание:

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расстояние от выгребной ямы до домов, зон отдыха, школ и детских садов — не менее 20 метров;

если на соседнем участке выкопан колодец — расстояние не менее 20 метров;

до общественных источников водоснабжения — расстояние не менее 50 метров;

расстояние между домом и септиком должно составлять минимум 5 метров, если производительность до 3 м³/сутки — рекомендуется 8 метров.

Правильно подобранное расстояние поможет как избежать претензий со стороны соседей, так и обеспечит защиту фундамента от подмыва.

Разрешения на выгребную яму и штрафы

Строительство временных сооружений без фундамента, в частности, выгребных ям, не требует отдельного разрешения. Однако перед началом работ необходимо согласование с местными органами самоуправления, чтобы избежать загрязнения и появления заболеваний.

Если яма была обустроена с нарушениями, то почти наверняка доставит неудобства соседям. Это могут быть как неприятные запахи, так и загрязнение колодцев. В таком случае пострадавшая сторона имеет право подать жалобу в местные органы власти или же подать иск в суд.

В случае доказательства нарушения со стороны владельца выгребной ямы предусмотрена ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафа:

на физическое лицо может быть наложен штраф от 340 до 1 360 грн;

для должностных лиц и предпринимателей наказание более строгое — от 850 до 1 700 грн.

Соответственно, перед началом строительства выгребной ямы необходимо уделить особое внимание планированию и подготовить проект для согласования с необходимыми органами. Поспешные действия при обустройстве могут обернуться неприятными последствиями.

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