Чоловік будує вигрібну яму. Фото: YouTube/Олег Дім&Сім'я

Українцям, які планують облаштувати вигрібну яму на своїй дачі або іншій земельній ділянці, варто враховувати низку санітарних норм та заборон. Порушення хоч одного з них може призвести до розповсюдження неприємного запаху, забруднення криниць, а згодом і до конфлікту із сусідами. Окремо можуть застосовуватися штрафи.

Про це повідомляє Шегинівська сільська рада, передають Новини.LIVE.

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Як облаштовувати вигрібну яму

Оскільки в Україні немає окремого закону, який би встановлював норми для облаштування вигрібних ям, це питання регулюється правилами утримання територій населених пунктів. Також застосовуються державні санітарні норми.

Перед тим як почати роботу над облаштуванням ями на ділянці потрібно звернути увагу на відстань до сусідньої ділянки. Варто відміряти не менше 10-12 метрів. Копати яму потрібно на глибину до 3 метрів, але контролювати процес, щоб не вийшло нижче рівня ґрунтових вод.

Що ще варто взяти до уваги:

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відстань від вигрібної ями до будинків, зон відпочинку, шкіл та садочків — не менше 20 метрів;

якщо на сусідній ділянці викопана криниця — відстань не менше 20 метрів;

до громадських джерел водопостачання — відстань не менше 50 метрів;

відстань між будинком і септиком повинна буди мінімум 5 метрів, якщо продуктивність до 3 м3/добу — рекомендується 8 метрів.

Правильно підібрана відстань допоможе як уникнути претензій з боку сусідів, так і забезпечить захист фундаменту від підмивання.

Дозволи на вигрібну яму та штрафи

Будівництво тимчасових споруд без фундаменту, зокрема, вигрібних ям, не потребує окремого дозволу. Однак перед початком роботи необхідне погодження з місцевими органами самоврядування, щоб уникнути забруднення та появи захворювань.

Якщо яма була облаштована з порушеннями, то майже гарантовано принесе незручності сусідам. Це можуть бути як неприємні запахи, так і забруднення криниць. В такому випадку постраждала сторона мая право скаржитися місцевій владі або ж подати позов до суду.

У разі доведення порушення з боку власника вигрібної ями, передбачена відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафу:

на приватну особу можуть накласти штраф від 340 до 1 360 грн;

для посадових осіб та підприємців покарання суворіше — від 850 до 1 700 грн.

Відповідно, перед початком будівництва вигрібної ями необхідно приділити особливу увагу плануванню та підготувати проєкт для погодження з необхідними структурами. Поспішні дії під час облаштування можуть обернутися неприємними наслідками.

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