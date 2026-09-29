Право на землю для УБД: чому можуть відмовити і як оскаржити рішення місцевої влади

Земельна ділянка. Фото: Magnific

Учасники бойових дій мають право першими отримати землю для житлового будівництва, садівництва та городництва. Але є випадки, коли місцева рада може відмовити у конкретній ділянці. Особливо зараз, коли в Україні діє воєнний стан і земельне законодавство має спеціальні обмеження. Відомо, що робити у такому випадку і як відстояти свої права.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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Перше, що потрібно зробити

Якщо у місцевій раді кажуть, що землю отримати зараз неможливо, не обмежуйтесь усною відповіддю. Попросіть письмове рішення про відмову та конкретну причину.

Це важливо для подальших дій. В одному випадку рада може послатися на обмеження, які справді діють під час воєнного стану. В іншому — рішення може містити підстави, які можна оскаржити.

Чому УБД можуть отримати відмову

Головний нюанс зараз пов'язаний із воєнним станом. Земельний кодекс України встановлює на цей період спеціальні обмеження щодо безоплатної передачі земель державної та комунальної власності у приватну власність.

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Право на першочергове відведення землі у ветерана зберігається. Водночас воно діє разом з іншими нормами земельного законодавства. Тому спочатку потрібно подивитися, про яку саме ділянку йдеться та чи дозволяє закон отримати її зараз.

Якщо в раді кажуть, що землі немає

Якщо у відповіді ради йдеться про відсутність землі, варто з'ясувати конкретні обставини. Наприклад:

яку ділянку було вказано у заяві;

хто є її власником;

чи вільна вона;

яке має цільове призначення;

чи відповідає містобудівній документації;

чи користується нею інша людина;

на яку норму закону посилається рада.

У документі має бути зрозуміло, чому прохання не задовольнили.

Що робити, якщо заяву не розглянули

Якщо рада не прийняла рішення за заявою або залишила її без розгляду, таку ситуацію також можна оскаржувати. Тому важливо зберегти всі документи:

саму заяву;

підтвердження її подання;

відповідь ради;

рішення ради, якщо його приймали;

документи на земельну ділянку.

Потім вони допоможуть відновити всю історію звернення та зрозуміти, де саме виникла проблема.

Чи можна звернутися до суду

Рішення або бездіяльність органу місцевого самоврядування у земельному питанні можна оскаржити в суді. Але все залежить від конкретної ситуації: яку ділянку просив заявник, що саме написано у його заяві, яке рішення прийняла рада та на якому етапі зупинилася процедура.

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