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Главная Экономика Земельный участок для военных: как обжаловать отказ местных властей

Земельный участок для военных: как обжаловать отказ местных властей

Ua ru
29 сентября 2026 13:30
Право на землю для участников боевых действий: почему могут отказать и как обжаловать решение местных властей
Земельный участок. Фото: Magnific

Участники боевых действий имеют право первыми получить землю для жилищного строительства, садоводства и огородничества. Однако бывают случаи, когда местный совет может отказать в предоставлении конкретного участка. Особенно сейчас, когда в Украине действует военное положение, а земельное законодательство предусматривает особые ограничения. Известно, что делать в таком случае и как отстоять свои права.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

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Первое, что нужно сделать

Если в местном совете говорят, что землю получить сейчас невозможно, не ограничивайтесь устным ответом. Попросите письменное решение об отказе и конкретную причину.

Это важно для дальнейших действий. В одном случае совет может сослаться на ограничения, которые действительно действуют во время военного положения. В другом — решение может содержать основания, которые можно обжаловать.

Почему УБД могут отказать

Главный нюанс сейчас связан с военным положением. Земельный кодекс Украины устанавливает на этот период специальные ограничения в отношении безвозмездной передачи земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

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Право на первоочередное отведение земли у ветерана сохраняется. В то же время оно действует в совокупности с другими нормами земельного законодательства. Поэтому сначала нужно посмотреть, о каком именно участке идет речь и позволяет ли закон получить его сейчас.

Если в местном совете говорят, что земли нет

Если в ответе совета говорится об отсутствии земли, стоит выяснить конкретные обстоятельства. Например:

  • какой участок был указан в заявлении;
  • кто является его собственником;
  • свободен ли он;
  • какое его целевое назначение;
  • соответствует ли он градостроительной документации;
  • пользуется ли им другое лицо;
  • на какую норму закона ссылается совет.

В документе должно быть понятно, почему просьба не была удовлетворена.

Что делать, если заявление не рассмотрели

Если совет не принял решение по заявлению или оставил его без рассмотрения, такую ситуацию также можно обжаловать. Поэтому важно сохранить все документы:

  • само заявление;
  • подтверждение его подачи;
  • ответ совета;
  • решение совета, если оно было принято;
  • документы на земельный участок.

Позже они помогут восстановить всю историю обращения и понять, где именно возникла проблема.

Можно ли обратиться в суд

Решение или бездействие органа местного самоуправления по земельному вопросу можно обжаловать в суде. Но все зависит от конкретной ситуации: какой участок запрашивал заявитель, что именно написано в его заявлении, какое решение принял совет и на каком этапе остановилась процедура.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда продажа земельного участка может обойтись без налогов. На сумму НДФЛ и военного сбора влияют срок владения землей, количество продаж в год, способ ее получения и площадь участка. Для унаследованной земли действуют отдельные правила, а при определенных условиях продавец может уплатить 0% НДФЛ и военного сбора.

Также Новини.LIVE рассказывали, переходит ли право аренды земли по наследству после смерти собственника или арендатора. Если умирает арендатор, право аренды может перейти к наследникам, но все зависит от условий договора. После смерти владельца земли арендатор обычно продолжает пользоваться участком, а наследник получает права и обязанности арендодателя.

земля местные депутаты льготы военнослужащие земельный участок
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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