Штрафи за спалювання листя у жовтні: скільки коштуватиме розвести багаття

Спалювання листя восени. Фото: Magnific

Восени після прибирання подвір'я чи городу залишається багато листя та сухої трави. Часто їх просто згрібають докупи й підпалюють, щоб швидше позбутися. Однак таке багаття може обійтися у кілька тисяч гривень штрафу. А якщо полум'я перекинеться далі і завдасть серйозної шкоди, загрожують суворіші покарання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції.

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Скільки доведеться заплатити за спалене листя

Тим, хто самовільно палить листя або траву, загрожує штраф від 3 060 до 6 120 гривень. Для посадовців сума ще більша — від 15 300 до 21 420 гривень.

Якщо багаття розвели на території природно-заповідного фонду, штраф для пересічного українця становитиме вже від 6 120 до 12 240 гривень, а для посадової особи — від 21 420 до 30 600 гривень.

Розведення багаття в лісі теж може вдарити по кишені. Для громадян це 1 530–4 590 гривень штрафу, а для посадовців — 4 590–15 300 гривень. Якщо ж через такі дії почалася лісова пожежа, загрожує вже від 4 590 до 15 300 гривень. Посадовці заплатять 30 600 гривень.

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Коли одним штрафом не обійдеться

Набагато серйозніші наслідки будуть, якщо вогонь знищив або пошкодив ліс, зелені насадження біля населених пунктів, стерню чи суху траву. Тоді штраф може становити від 91 800 до 153 000 гривень.

Також винуватця можуть позбавити волі на строк від двох до п'яти років. А якщо через пожежу загинули люди або тварини, загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

У Мін'юсті пояснюють, що дим від листя та сухостою забруднює повітря, а вогонь знищує мікрофлору грунту та шкодить його родючості. До того ж невелике багаття у дворі або на городі може швидко перетворитися на пожежу, особливо в суху та вітряну погоду.

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