Штрафы за сжигание листьев в октябре: во сколько обойдется разведение костра

Сжигание листьев осенью. Фото: Magnific

Осенью после уборки двора или огорода остается много листьев и сухой травы. Часто их просто сгребают в кучу и поджигают, чтобы побыстрее избавиться. Однако такой костер может обойтись в несколько тысяч гривен штрафа. А если пламя перекинется дальше и нанесет серьезный ущерб, грозят более суровые наказания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции.

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Сколько придется заплатить за сожженную листву

Тем, кто самовольно сжигает листья или траву, грозит штраф от 3 060 до 6 120 гривен. Для должностных лиц сумма еще больше — от 15 300 до 21 420 гривен.

Если костер развели на территории природно-заповедного фонда, штраф для рядового украинца составит уже от 6 120 до 12 240 гривен, а для должностного лица — от 21 420 до 30 600 гривен.

Разведение костра в лесу тоже может ударить по карману. Для граждан это штраф в размере 1 530–4 590 гривен, а для должностных лиц — 4 590–15 300 гривен. Если же из-за таких действий начался лесной пожар, грозит штраф от 4 590 до 15 300 гривен. Должностные лица заплатят 30 600 гривен.

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Когда одним штрафом не обойдется

Гораздо более серьезные последствия будут, если огонь уничтожил или повредил лес, зеленые насаждения возле населенных пунктов, стерню или сухую траву. Тогда штраф может составить от 91 800 до 153 000 гривен.

Также виновного могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет. А если в результате пожара погибли люди или животные, грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

В Минюсте объясняют, что дым от листьев и сухостоя загрязняет воздух, а огонь уничтожает микрофлору почвы и наносит ущерб ее плодородию. К тому же небольшой костер во дворе или на огороде может быстро превратиться в пожар, особенно в сухую и ветреную погоду.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать владельцев собак и кошек. Хозяева должны регистрировать животных, следить за их поведением, соблюдать правила выгула и убирать за ними. За плохой уход, жестокое обращение или причинение вреда людям грозят штрафы, а иногда — конфискация животного или административный арест.

Также Новини.LIVE писали, где украинцы могут собирать грибы и ягоды без риска получить штраф. Для личного потребления это разрешено в лесах, но в заповедных зонах и на отдельных территориях действуют запреты. Перед походом стоит проверить статус местности, ведь помимо штрафа могут начислить компенсацию за нанесенный природе ущерб.