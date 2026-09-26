Штрафы за сбор грибов и ягод в Украине: где это запрещено и какие предусмотрены наказания

Люди в лесу. Фото: Новини.LIVE

В Украине начинается сезон сбора ягод и грибов. Все больше украинцев по выходным предпочитают выезжать за город в лес, чтобы собрать урожай природы. Заготовка грибов, ягод и других дикорастущих растений в лесах Украины для личного потребления разрешена законодательством, однако это правило не является абсолютным. На территориях с природоохранным статусом действуют особые режимы. А в отдельных зонах любая подобная деятельность находится под строгим запретом.

Сайт Новини.LIVE выяснял, где разрешено собирать грибы и ягоды, а где придется заплатить немалую сумму штрафа.

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Где разрешен сбор и какие штрафы грозят нарушителям

Как объясняют эксперты, в лесах украинцы имеют право свободно собирать грибы и ягоды для собственного потребления. Однако в национальных природных парках и биосферных заповедниках режим зависит от конкретной зоны. В заповедных уголках сбор категорически запрещен. Поэтому перед выездом на природу важно знакомиться с информацией о месте сбора и обращать внимание на информационные знаки, расположенные в самом лесу.

За нарушение законодательства предусмотрено несколько видов наказаний:

за незаконное приобретение, сбыт или распространение растений — штраф от 510 до 1 700 гривен;

за объекты из природно-заповедного фонда или Красной книги Украины — штраф от 1 700 до 3 655 гривен с обязательной конфискацией растений;

за нарушение правил охраны заповедных территорий — штраф для граждан от 153 до 408 гривен с возможностью конфискации добытого.

Не только суммой штрафа

Следует учитывать, что уплатой штрафа ответственность может не ограничиться. В случае уничтожения или повреждения растений, занесенных в Красную книгу Украины, нарушителям дополнительно будет начисляться компенсация за нанесенный природе ущерб, размер которой рассчитывается за каждый поврежденный гриб или растение.

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Перед походом в лес позаботьтесь о собственной безопасности

Помимо правил сбора ягод, грибов и растений, стоит позаботиться и о собственной безопасности. Сентябрь и первая половина октября — это те месяцы, когда все насекомые и животные готовятся к зимней спячке. Перед поездкой в лес следует обработать открытые участки тела средствами от насекомых и клещей. Также стоит надеть одежду, полностью покрывающую руки и ноги. Ведь в этот период особенно активны клещи, которые могут быть переносчиками опасных болезней.

В сентябре особую активность проявляют змеи, которые готовятся впасть в спячку (анабиоз). Собирателям следует смотреть под ноги в лесу, чтобы не наступить на ползучих змей. Они довольно часто впадают в анабиоз группами.

Лесникам следует избегать таких мест, ведь очень часто змеи обитают там:

заброшенные норы грызунов;

глубокие трещины в земле или пустоты под корнями деревьев;

наваленные кучи листьев.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о суммах штрафов, которые грозят владельцам домашних питомцев. Когда у домашнего питомца рождаются щенки, их хочется пристроить в хорошие руки, а иногда — и получить за это деньги. Но вместе с тем у владельца появляются не только хлопоты с кормлением, вакцинацией и уходом за животными, но и определенные юридические обязанности.

Также Новини.LIVE сообщали, когда за лов раков можно получить штраф. Начало осени для многих рыбаков — время, когда хочется чаще выезжать к водоему с удочкой. Но тем, кто сейчас планирует отправиться на лов раков, придётся отложить снасти до окончания сезонного запрета. Однако на большинстве рыбохозяйственных водоёмов Украины лов раков запрещён с 15 августа по 30 сентября включительно.