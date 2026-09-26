Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штраф до 3 655 гривен: где в Украине запрещено собирать грибы и ягоды

Штраф до 3 655 гривен: где в Украине запрещено собирать грибы и ягоды

Ua ru
26 сентября 2026 10:05
Штрафы за сбор грибов и ягод в Украине: где это запрещено и какие предусмотрены наказания
Люди в лесу. Фото: Новини.LIVE

В Украине начинается сезон сбора ягод и грибов. Все больше украинцев по выходным предпочитают выезжать за город в лес, чтобы собрать урожай природы. Заготовка грибов, ягод и других дикорастущих растений в лесах Украины для личного потребления разрешена законодательством, однако это правило не является абсолютным. На территориях с природоохранным статусом действуют особые режимы. А в отдельных зонах любая подобная деятельность находится под строгим запретом.

Сайт Новини.LIVE выяснял, где разрешено собирать грибы и ягоды, а где придется заплатить немалую сумму штрафа.

Реклама

Где разрешен сбор и какие штрафы грозят нарушителям

Как объясняют эксперты, в лесах украинцы имеют право свободно собирать грибы и ягоды для собственного потребления. Однако в национальных природных парках и биосферных заповедниках режим зависит от конкретной зоны. В заповедных уголках сбор категорически запрещен. Поэтому перед выездом на природу важно знакомиться с информацией о месте сбора и обращать внимание на информационные знаки, расположенные в самом лесу.

За нарушение законодательства предусмотрено несколько видов наказаний:

  • за незаконное приобретение, сбыт или распространение растений — штраф от 510 до 1 700 гривен;
  • за объекты из природно-заповедного фонда или Красной книги Украины — штраф от 1 700 до 3 655 гривен с обязательной конфискацией растений;
  • за нарушение правил охраны заповедных территорий — штраф для граждан от 153 до 408 гривен с возможностью конфискации добытого.

Не только суммой штрафа

Следует учитывать, что уплатой штрафа ответственность может не ограничиться. В случае уничтожения или повреждения растений, занесенных в Красную книгу Украины, нарушителям дополнительно будет начисляться компенсация за нанесенный природе ущерб, размер которой рассчитывается за каждый поврежденный гриб или растение.

Читайте также:

Перед походом в лес позаботьтесь о собственной безопасности

Помимо правил сбора ягод, грибов и растений, стоит позаботиться и о собственной безопасности. Сентябрь и первая половина октября — это те месяцы, когда все насекомые и животные готовятся к зимней спячке. Перед поездкой в лес следует обработать открытые участки тела средствами от насекомых и клещей. Также стоит надеть одежду, полностью покрывающую руки и ноги. Ведь в этот период особенно активны клещи, которые могут быть переносчиками опасных болезней.

В сентябре особую активность проявляют змеи, которые готовятся впасть в спячку (анабиоз). Собирателям следует смотреть под ноги в лесу, чтобы не наступить на ползучих змей. Они довольно часто впадают в анабиоз группами.

Лесникам следует избегать таких мест, ведь очень часто змеи обитают там:

  • заброшенные норы грызунов;
  • глубокие трещины в земле или пустоты под корнями деревьев;
  • наваленные кучи листьев.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о суммах штрафов, которые грозят владельцам домашних питомцев. Когда у домашнего питомца рождаются щенки, их хочется пристроить в хорошие руки, а иногда — и получить за это деньги. Но вместе с тем у владельца появляются не только хлопоты с кормлением, вакцинацией и уходом за животными, но и определенные юридические обязанности.

Также Новини.LIVE сообщали, когда за лов раков можно получить штраф. Начало осени для многих рыбаков — время, когда хочется чаще выезжать к водоему с удочкой. Но тем, кто сейчас планирует отправиться на лов раков, придётся отложить снасти до окончания сезонного запрета. Однако на большинстве рыбохозяйственных водоёмов Украины лов раков запрещён с 15 августа по 30 сентября включительно.

змеи штрафы ягоды клещи грибы Красная книга
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации