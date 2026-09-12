Лов раков запрещен: когда откроется сезон и какие правила будут действовать

Рак в ладони. Фото: unsplash

Начало осени для многих рыболовов — время, когда хочется чаще выезжать на водоем с удочкой. Но тем, кто сейчас планирует отправиться на лов раков, придется отложить снасти до окончания сезонного запрета. На большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины лов раков запрещен с 15 августа по 30 сентября включительно. Ограничение связано с периодом второй линьки, когда раки становятся особенно уязвимыми.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fishingukr.

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Почему в сентябре ловить раков запрещено

Во время линьки рак сбрасывает старый панцирь, а новый еще некоторое время остается мягким. В этот период он хуже защищен и ему нужно время, чтобы восстановиться. Поэтому Госрыбагентство ежегодно устанавливает сезонные ограничения. В 2026 году общий период запрета для большинства водоемов длится до 30 сентября.

В то же время для отдельных регионов и водоемов могут устанавливаться свои сроки и ограничения. Например, в водоемах Николаевской и Херсонской областей запрет действует с 10 августа по 20 сентября. В Закарпатье лов раков вообще запрещен, поскольку там распространен краснокнижный широкопалый рак. Поэтому перед поездкой лучше уточнить информацию у местного рыбоохранного патруля или управления Госрыбагентства.

Когда можно будет снова ловить раков

Уже с 1 октября лов раков снова будет разрешен по правилам любительского рыболовства. При этом рыбак должен соблюдать суточную норму, минимальный размер раков и разрешенные способы их вылова.

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По окончании сезонного запрета один человек может поймать до 30 раков в сутки. То есть после открытия сезона возвращаться домой с полным ведром раков нельзя.

Какой рак должен остаться в водоеме

Важен не только количественный лимит, но и размер рака. Для Днепровских водохранилищ минимально разрешенный размер составляет 11 см. В других внутренних водоемах и в Черноморском регионе разрешено оставлять раков от 10 см, а в Азовском регионе — от 9 см. Размер определяют по спине — от линии, соединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины.

Чем можно ловить раков

Правила допускают несколько способов. В частности В частности , разрешен использовать :

ручной отлов;

одна раколовка конструкции "хапка" диаметром до 70 см с шагом ячейки до 22 мм;

подсак диаметром до 100 см;

"хватка" или "паук" размером до 1×1 м с шагом ячейки до 10 мм.

Количество и размеры таких орудий также имеют значение. Например, раколовку-"хапку" можно использовать только одну на одного рыбака.

Также стоит знать об ограничениях в темное время суток. Ручной отлов раков с использованием фонарика запрещен позднее чем через час после захода солнца и ранее чем за час до его восхода.

Ранее Новини.LIVE писали о том, можно ли продавать рыбу после любительской рыбалки. Улов, добытый для личных нужд, нельзя просто вынести на рынок, даже если рыбак не превысил разрешенную норму. За незаконную продажу рыбы предусмотрен штраф от 510 до 1700 гривен, а улов могут конфисковать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что делать рыбаку, который нашел чужую снасть в водоеме. Удочка или донка юридически считается находкой, поэтому ее нельзя просто забрать домой, а о владельце нужно попытаться сообщить или обратиться в полицию либо к местным властям.