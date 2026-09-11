Продажа рыбы после рыбалки: какая ответственность угрожает рыбакам в 2026 году

Рыболов. Фото: УНИАН

После удачной рыбалки рыбак вполне законно может забрать свой улов домой — приготовить ужин, угостить семью или друзей. Но если после этого у него возникла мысль заработать на улове и выставить его на рынок, правила уже совсем другие. Известно, что именно можно делать с пойманной рыбой и в какой момент у рыбака могут возникнуть проблемы с законом.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на FishingUKR.

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Что разрешает любительская рыбалка

Украинское законодательство проводит разграничение между любительским рыболовством и коммерческим использованием водных биоресурсов. Любительский вылов в разрешенных объемах предназначен для личных нужд, причем закон гласит, что он осуществляется без права реализации.

То есть даже если человек ловил рыбу без запрещенных снастей, не превысил установленное количество и не нарушил других правил, это еще не означает, что пойманную рыбу можно на следующий день выставить на продажу.

Суточная норма не дает права на торговлю

Иногда можно услышать аргумент: "Я же не превысил норму, поэтому могу продать лишнюю рыбу". Но суточная норма имеет другое назначение. Она определяет, сколько водных биоресурсов человек может добыть во время любительской рыбалки.

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В то же время режим любительского рыболовства разрешает использование улова исключительно для личных нужд. Поэтому даже несколько килограммов рыбы, выловленной без нарушений, не должны становиться товаром, который можно продавать на рынке.

Если рыбу все-таки выставить на продажу

У продавца могут спросить, откуда эта рыба и на каких основаниях она попала к нему. Во время проверки торгового места контролирующие органы могут интересоваться законностью приобретения и реализации водных биоресурсов. Недостаточно просто сказать:"Я сам ее поймал".

Показательный случай произошел в Киевской области 3 сентября 2026 года. Во время проверки рынка в Тетиеве инспекторы Киевского рыбоохранного патруля обнаружили у гражданина 12 килограммов сазана. По факту незаконной реализации водных биоресурсов составили административный протокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.

Помогут ли документы на рыбу

Здесь важно не смешивать разные ситуации. Для обычного любительского улова наличие какого-либо документа не отменяет основного правила: такое рыболовство в пределах общего пользования разрешено только для личных нужд, а не для продажи.

Другое дело — рыба, которая законно находится в хозяйственном обороте. Для ее реализации действуют уже другие правила, связанные с происхождением продукции и соответствующими документами.

Если же человек ловил запрещенным орудием, в запрещенном месте или с нарушением других правил, вопросы возникают уже из-за самого способа добычи рыбы. Но даже если рыбалка была законной, улов нельзя выставлять на продажу.

Какой штраф грозит

За самовольную продажу улова статья 88-1 КУоАП предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном выражении это от 510 до 1700 гривен. Кроме того, суд может принять решение о конфискации рыбы, которую вы продавали.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать рыбаку, нашедшему чужую снасть в водоеме. Забрать удочку или донку домой просто так нельзя, ведь по закону это считается находкой, о которой нужно сообщить в полицию или местные власти. Если владельца не найдут в течение шести месяцев, вещь может перейти в собственность того, кто ее нашел, а о сетях лучше сразу сообщать рыбоохранникам.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько могут заплатить украинские рыболовы за незаконный улов. Любительская рыбалка бесплатна, но ловить можно только разрешенными снастями и рыбу соответствующего размера. За одну незаконно выловленную щуку придется возместить 3 468 гривен, а за сома — более 5 000.