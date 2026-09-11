Продаж риби після риболовлі: яка відповідальність загрожує рибалкам у 2026 році

Рибалка. Фото: УНІАН

Після вдалої риболовлі рибалка цілком законно може забрати свій улов додому — приготувати вечерю, пригостити родину чи друзів. Але якщо після цього виникла думка заробити на улові та винести його на ринок, правила вже зовсім інші. Відомо, що саме можна робити з пійманою рибою, та в який момент у рибалки можуть виникнути проблеми із законом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

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Що дозволяє любительська риболовля

Українське законодавство розмежовує любительське рибальство та комерційне використання водних біоресурсів. Любительський вилов у дозволених обсягах призначений для особистих потреб, причому закон говорить, що він здійснюється без права реалізації.

Тобто навіть якщо людина рибалила без заборонених знарядь, не перевищила встановлену кількість і не порушила інших правил, це ще не означає, що спійману рибу можна наступного дня виставити на продаж.

Добова норма не дає права на торгівлю

Іноді можна почути аргумент: "Я ж не перевищив норму, тому можу продати зайву рибу". Але добова норма має інше призначення. Вона визначає, скільки водних біоресурсів людина може добути під час любительської риболовлі.

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Водночас режим любительського рибальства дозволяє використання улову лише для особистих потреб. Тому навіть кілька кілограмів риби, виловлених без порушень, не мають бути товаром, який можна продавати на ринку.

Якщо рибу все-таки виставити на продаж

У продавця можуть запитати, звідки ця риба походить і на яких підставах вона потрапила до нього. Під час перевірки місця торгівлі контролюючі органи можуть цікавитися законністю придбання та реалізації водних біоресурсів. Недостатньо просто сказати: "Я сам її спіймав".

Показовий випадок стався на Київщині 3 вересня 2026 року. Під час перевірки ринку в Тетієві інспектори Київського рибоохоронного патруля виявили у громадянина 12 кілограмів сазана. За фактом незаконної реалізації водних біоресурсів склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Чи допоможуть документи на рибу

Тут важливо не змішувати різні ситуації. Для звичайного любительського улову наявність якогось документа не скасовує основного правила: таке рибальство в межах загального використання дозволено лише для особистих потреб, а не для продажу.

Інша справа — риба, яка законно перебуває у господарському обігу. Для її реалізації діють уже інші правила, пов'язані з походженням продукції та відповідними документами.

Якщо ж людина ловила забороненим знаряддям, у забороненому місці або з порушенням інших правил, питання виникають уже через сам спосіб добування риби. Але навіть якщо риболовля була законною, улов не можна виставляти на продаж.

Який штраф можна отримати

За самовільний продаж улову стаття 88-1 КУпАП передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому вираженні це від 510 до 1700 гривень. Додатково суд може вирішити питання про конфіскацію риби, яку ви продавали.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити рибалці, який знайшов чужу снасть у водоймі. Забрати вудку чи донку додому просто так не можна, адже за законом це вважається знахідкою, про яку потрібно повідомити поліцію або місцеву владу. Якщо власника не знайдуть протягом шести місяців, річ може перейти у власність того, хто її знайшов, а за сітки краще одразу повідомляти рибоохоронців.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки можуть заплатити українські рибалки за незаконний улов. Любительська риболовля є безкоштовною, але ловити можна лише дозволеними знаряддями та рибу відповідного розміру. За одну незаконно виловлену щуку доведеться відшкодувати 3 468 гривень, а за сома — понад 5 000.