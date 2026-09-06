Витягли з води чужі снасті: чи має рибалка право забрати знахідку

Чоловік на риболовлі. Фото: УНІАН

На водоймі можна випадково натрапити на чужу вудку, донну снасть чи навіть сітку. Власника поруч немає, річ лежить у воді — і виникає спокуса просто забрати її додому. Але за законом така річ не стає нічийною лише тому, що покинута. Якщо рибалка знайшов чужий інвентар, це юридично вважається знахідкою. Тож для таких випадків передбачений певний порядок дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

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Якщо власник неподалік

Найпростіша ситуація — коли снасть знайдена біля місця, де хтось рибалить. Наприклад, людина витягла з води вудку, яка зачепилася за її снасть, або знайшла донку неподалік від іншого рибалки. Спочатку варто запитати, чи не належить вона комусь із присутніх.

Якщо власник знаходиться, річ потрібно повернути. Те, що вона пролежала у воді, намокла чи була частково пошкоджена, не змінює права власності.

Якщо ніхто не знає, чия це снасть

Тоді вже діють правила щодо знахідки. Якщо власника немає і встановити його одразу не вдається, людина, яка знайшла річ, повинна повідомити про неї поліцію або орган місцевого самоврядування. Закон дозволяє зберігати знайдену річ у себе або передати її на зберігання відповідним органам чи особі, яку вони визначать.

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Є важливий нюанс: право власності на знахідку може перейти до того, хто її знайшов, після шести місяців від моменту повідомлення про знахідку, якщо власника так і не встановили і ніхто не заявив своїх прав на річ. Тобто законний шлях до того, щоб залишити знахідку собі, все ж існує.

Чи можна витягнути снасть із води

Якщо рибалка дістав чужу річ з води — це не означатиме, що він її привласнив. Наприклад, снасть може заплутатися у власній волосіні, заважати риболовлі або становити небезпеку для інших людей чи тварин. У такій ситуації її можна дістати, але після цього важливо поводитися з нею як із чужою річчю, а не як із власною.

До того ж той, хто знайшов річ, може вимагати відшкодування необхідних витрат, пов'язаних зі зберіганням або пошуком власника. Закон також передбачає можливість винагороди за знахідку — до 20% її вартості.

Якщо на снасті є риба

Припустімо, рибалка знаходить у воді чужу донку, а на гачку вже є риба. Не варто вважати цей улов своїм і забирати його лише тому, що ніхто не прийшов за вудкою. По-перше, сама снасть належить іншій людині. По-друге, потрібно враховувати, як саме рибу було спіймано і чи не порушували при цьому правила рибальства.

Що робити, якщо знайдена сітка

Чинні Правила любительського рибальства забороняють використання сіток і пасток усіх типів та конструкцій, за окремими передбаченими правилами винятками. Тому не варто забирати її додому або намагатися ловити нею рибу.

Краще сфотографувати знахідку та повідомити про неї рибоохоронців або поліцію. Якщо у сітці є риба, це також варто зазначити.

Раніше Новини.LIVE писали, який штраф можуть заплатити українські рибалки за незаконний улов. Любительська риболовля є безкоштовною, але ловити можна лише дозволеними знаряддями та рибу відповідного розміру. За одну незаконно виловлену щуку доведеться відшкодувати 3 468 гривень, а за сома — понад 5 000 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, де рибалити в Україні небезпечно та заборонено. Особливу загрозу становлять ЛЕП, адже контакт вудилища з проводами може призвести до смертельного ураження струмом. За порушення правил риболовлі можна отримати штраф до 680 гривень, а якщо збитки перевищать 17 000 гривень — кримінальну відповідальність.