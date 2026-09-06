Достали из воды чужие снасти: имеет ли рыбак право забрать находку

Мужчина на рыбалке. Фото: УНИАН

На водоеме можно случайно наткнуться на чужую удочку, донную снасть или даже сеть. Владельца рядом нет, вещь лежит в воде — и возникает соблазн просто забрать ее домой. Но по закону такая вещь не становится ничейной только потому, что она брошена. Если рыбак нашел чужой инвентарь, это юридически считается находкой. Поэтому для таких случаев предусмотрен определенный порядок действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на FishingUKR.

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Если владелец находится неподалеку

Самая простая ситуация — когда снасть найдена рядом с местом, где кто-то рыбачит. Например, человек вытащил из воды удочку, которая зацепилась за его снасть, или нашел донку неподалеку от другого рыбака. Сначала стоит спросить, не принадлежит ли она кому-то из присутствующих.

Если владелец найден, вещь нужно вернуть. То, что она пролежала в воде, намокла или была частично повреждена, не меняет права собственности.

Если никто не знает, чья это снасть

В этом случае действуют правила, касающиеся находок. Если владельца нет и установить его сразу не удается, человек, нашедший вещь, должен сообщить о ней в полицию или орган местного самоуправления. Закон разрешает хранить найденную вещь у себя или передать ее на хранение соответствующим органам или лицу, которое они укажут.

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Есть важный нюанс: право собственности на находку может перейти к тому, кто ее нашел, по истечении шести месяцев с момента сообщения о находке, если владельца так и не установили и никто не заявил своих прав на вещь. То есть законный способ оставить находку себе все же существует.

Можно ли вытащить снасть из воды

Если рыбак достал чужую вещь из воды — это не означает, что он ее присвоил. Например, снасть может запутаться в собственной леске, мешать рыбалке или представлять опасность для других людей или животных. В такой ситуации ее можно достать, но после этого важно обращаться с ней как с чужой вещью, а не как со своей.

К тому же тот, кто нашел вещь, может потребовать возмещения необходимых расходов, связанных с хранением или поиском владельца. Закон также предусматривает возможность вознаграждения за находку — до 20% ее стоимости.

Если на снасти есть рыба

Допустим, рыбак находит в воде чужую донку, а на крючке уже есть рыба. Не стоит считать этот улов своим и забирать его только потому, что никто не пришел за удочкой. Во-первых, сама снасть принадлежит другому человеку. Во-вторых, нужно учитывать, как именно рыба была поймана и не нарушались ли при этом правила рыболовства.

Что делать, если найдена сеть

Действующие Правила любительского рыболовства запрещают использование сетей и ловушек всех типов и конструкций, за исключением отдельных случаев, предусмотренных правилами. Поэтому не стоит забирать ее домой или пытаться ловить ею рыбу.

Лучше сфотографировать находку и сообщить о ней рыбоохранникам или в полицию. Если в сети есть рыба, об этом также стоит упомянуть.

Ранее Новини.LIVE писали, какой штраф могут заплатить украинские рыболовы за незаконный улов. Любительская рыбалка бесплатна, но ловить можно только разрешенными снастями и рыбу соответствующего размера. За одну незаконно выловленную щуку придется возместить 3 468 гривен, а за сома — более 5 000 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, где в Украине рыбачить опасно и запрещено. Особую угрозу представляют ЛЭП, ведь контакт удилища с проводами может привести к смертельному поражению током. За нарушение правил рыбалки можно получить штраф до 680 гривен, а если ущерб превысит 17 000 гривен — уголовную ответственность.