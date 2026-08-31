Рыбаков могут оштрафовать за фото улова: когда снимок станет доказательством нарушения

Рыбак с уловом. Фото: Pexels

Большинство рыбаков не прочь похвастаться солидным уловом перед друзьями. Поэтому в социальных сетях нередко публикуют фото с крупной рыбой, демонстрируют трофеи и рассказывают об удачной рыбалке. Но такая публикация может привлечь внимание не только знакомых. Известно, когда фотографии с уловом могут стать доказательством нарушения правил рыболовства и основанием для наказания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на FishingUKR.

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КУоАП позволяет использовать в делах об административных правонарушениях различные материалы: протоколы, объяснения, показания свидетелей, вещественные доказательства, а также фото- и видеозаписи. Используются и записи, сделанные лицом, привлекаемым к ответственности, или свидетелями.

Поэтому фотография с рыбой может иметь значение для дела. Но это не означает, что по одному снимку автоматически можно установить факт нарушения.

Имеет ли инспектор право фотографировать улов и снасти

Здесь важно различать две вещи: возможность использовать фотографию в качестве доказательства и конкретные полномочия должностного лица. Правила любительского рыболовства определяют, где и как можно ловить рыбу, какие снасти разрешены, какие действуют нормы вылова и минимальные размеры рыбы. В настоящее время эти правила установлены приказом Минагрополитики № 700.

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В то же время в проверенных положениях Правил нет отдельной общей нормы, которая бы позволяла инспектору фотографировать каждого рыболова, его улов и снасти. В каждой ситуации нужно учитывать конкретные полномочия должностного лица и обстоятельства проверки.

Может ли рыболов снимать проверку на телефон

Рыбак имеет право защищать свои интересы в деле об административном правонарушении: знакомиться с материалами, давать объяснения, представлять доказательства и заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью и обжаловать постановление.

Фото- и видеозаписи, сделанные самим человеком или свидетелями, также могут служить доказательствами. Это предусмотрено статьёй 251 КоАП. Поэтому собственная запись проверки может пригодиться, если впоследствии возникнет спор о том, что именно происходило на водоеме.

Например, видео может зафиксировать количество снастей, процесс измерения улова, действия инспектора или другие обстоятельства, которые впоследствии могут иметь значение для дела.

Могут ли оштрафовать только по фотографии с рыбой

Публикация фотографии улова в Facebook, Telegram или другой социальной сети также может быть учтена при рассмотрении дела. Но ее содержание нужно оценивать вместе с другими материалами дела. Важно установить, что именно изображено, где и когда сделана фотография и можно ли связать ее с конкретным нарушением.

Например, если на снимке человек держит несколько крупных рыб, по самому фото не всегда можно установить, где именно их поймали, когда это произошло и каким способом. Поэтому одна фотография не обязательно дает ответы на все вопросы, от которых зависит наличие нарушения.

Что делать, если рыбак не согласен с протоколом

Если инспектор считает, что правила нарушены, рыболову следует прежде всего внимательно прочитать составленные документы. Если человек не согласен с описанием событий, об этом стоит указать в своих объяснениях. Также можно предоставить собственные фото, видео и другие материалы.

Оригиналы записей лучше сохранить без редактирования. Если дело дойдет до рассмотрения, именно исходный файл может иметь большее значение, чем смонтированная версия. Рыбак также может воспользоваться юридической помощью и, при необходимости, обжаловать постановление.

Что следует помнить во время проверки

Если инспектор проводит проверку, рыбаку лучше действовать следующим образом:

выяснить, в каком именно нарушении его обвиняют;

внимательно прочитать протокол и другие документы;

проверить, правильно ли указаны дата, место, улов и снасти;

записать в объяснениях, с чем именно вы не согласны;

по возможности вести собственную фиксацию событий;

сохранить оригиналы фото и видео;

при необходимости обратиться за юридической помощью;

если вынесено постановление, при необходимости обжаловать его.

Ранее Новини.LIVE писали о новых ограничениях для рыболовов. До 30 сентября на большинстве водоемов запрещен лов раков, а за каждую незаконно выловленную особь придется заплатить 3 332 гривны. При этом в разных областях сроки ограничений могут отличаться.

Также Новини.LIVE сообщали, что рыбакам следует внимательно выбирать место для ловли. Рыбалка вблизи линий электропередач может представлять смертельную опасность, а за нарушение правил в запрещенных местах можно получить штраф до 680 гривен и лишиться снастей. За незаконный вылов, нанесший существенный ущерб, уже предусмотрена уголовная ответственность.