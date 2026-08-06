Рыбалка в Украине: как изменятся правила и за что будут штрафовать с 15 августа

Правила рыбалки в Украине с 15 августа. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 15 августа на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины вступит в силу сезонный запрет на лов раков. Ограничение продлится до 30 сентября и вводится с целью сохранения их популяции в период второй линьки, когда они наиболее уязвимы.

О том, какие изменения ждут рыбаков в Украине с 15 августа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

Когда вступает в силу запрет на лов раков в 2026 году

В Госрыбагентстве отмечают, что рыбакам следует учитывать, что сроки запрета могут различаться в зависимости от области. В частности, в водоемах Николаевской и Херсонской областей вылов раков запрещен с 10 августа по 20 сентября. А в Закарпатье из-за преобладания краснокнижного широкопалого рака его добыча запрещена в течение всего года.

Когда запретят ловить раков в разных областях Украины. Фото: Скриншот

"Линька — это естественный и чрезвычайно важный процесс в жизни раков. Чтобы расти, они вынуждены периодически сбрасывать свой старый твердый хитиновый панцирь. Период формирования и укрепления нового панциря может длиться от одного до полутора месяцев", — пояснил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

Раки играют важную роль в водоемах. Они очищают дно от органических остатков, поедая их, и таким образом являются природными санитарами рек и озер. Сокращение их численности может негативно повлиять на состояние водных экосистем.

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Какой штраф грозит рыбакам за лов раков во время запрета

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Незаконный вылов раков влечет за собой штраф в размере от 34 до 680 гривен.

Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству. Сумма возмещения составляет 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака независимо от его размера.

Какие правила ловли раков остаются в силе в Украине до 15 августа

До начала действия запрета и после его окончания рыбаки могут ловить раков, но только при соблюдении установленных правил. Одному человеку разрешено использовать не более одной раколовки. Также действует суточное ограничение — не более 30 раков на одного рыбака.

Есть и требования к размеру улова. В Винницком рыбоохранном патруле отмечают, что оставлять разрешается только тех раков, длина которых составляет не менее 10 сантиметров. Более мелких особей необходимо сразу выпускать обратно в водоем.

Как правильно определить размер рыбы и рака. Фото: Скриншот

Отдельно действует ещё один важный запрет. Ловить раков в темное время суток с использованием любых средств подсветки нельзя. Это правило действует с одного часа после захода солнца и до одного часа перед его восходом.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие считают, будто самая большая неприятность на рыбалке — это штраф за нарушение правил. Но, отправляясь на водоем, важно позаботиться не только о хорошем улове, но и о собственной безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что рыбалка — одно из самых популярных увлечений украинцев. Главное — не забывать о правилах, ведь во время такого отдыха за их нарушение можно получить штраф.